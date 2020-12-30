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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 30'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3430 liradan, avro 9,0110 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:22:35 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 artışla 1.475,48 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan değer kazandı.

Dün 1.459,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,97 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.467,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.463,07, en yüksek ise 1.483,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, GÜBRETAŞ, Halkbank, Garanti Bankası, VakıfBank oldu.


- Altının onsu 1.879,30 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,37, bileşik getirisi yüzde 14,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2270, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 103,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3430 liradan, avro 9,0110 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.879,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 51,6 dolardan işlem görüyor.

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