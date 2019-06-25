Piyasalara ‘güven’ aşısı

Aylık veriler, ekonomide ‘güven’in arttığını işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 79,4 iken bu ay yüzde 7,5 artarak 85,4 değerine çıktı.

İnşaat sektörü de hareketlendi

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,6, yüzde 8 ve yüzde 6,2 yükselişle 81,6, 79,1 ve 95,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 3,7 yükselerek 93,2’ye çıktı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4,2 artarak 82 ve 91,3 değerlerine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 49,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselişle 50,4 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 63,6 değerine ulaştı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı da haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6’ya çıktı.

Bu arada Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 98,9 seviyesinden 102,5’e çıktı.