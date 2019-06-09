Piyasalar, yaza oynak zeminde girerken dalgaya geçit vermeyen kazanacak

ABD yönetiminin dengesiz ekonomi politikaları dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Başkan Donald Trump’ın birçok ülkeyi dolar üzerinden ekonomik kaosa sürükleme hevesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarındaki kararsız tavrı ve Çin’le restleşmeye varan ticari gerginliklerin gölgesinde yılın ilk beş ayını geride bırakan piyasalarda oynak hava devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımını hayata geçirmesini büyük bir krize dönüştürme gayretinde olan Washington yönetiminden her gün farklı bir açıklamanın gelmesi doların TL karşısında hangi noktaya gelebileceği konusunda net bir tablo ortaya koyamıyor. Ancak piyasaların göz ardı etmemesi gereken ve bu ay gerçekleşecek olan Trump-Erdoğan görüşmesinde sorunun çözülebileceği de fiyatlanmış durumda. Hızlanacak yatırımlarla normalleşmenin yeniden sağlanacağını dile getiren uzmanlar, geçici dalgalanmalara geçit vermeyenlerin kazançlı çıkacağı görüşünde.

Yönetim temkinli

Öte yandan; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)Hazine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı önlemler de doların son 10 gün içinde TL karşısında gevşemesinde etkili oldu. Ekonomi yönetimi ortaya koyduğu reform paketleriyle temkinli duruşunu devam ettiriyor.

Bayram havası söz konusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyon, dış ticaret açığı ve cari açıktaki gerilemeye dair olumlu açıklamalarının da etkisiyle piyasalarda bir bayram havasının yaşandığı gözleniyor. Reel sektörün özellikle faiz oranlarının indirilmesiyle ilgili atılacak adımlarda geç kalınmamasını istemesi Bakan Albayrak ve ekibinin gündemini meşgul ediyor. Buna karşılık dövize dayalı gelir kalemlerinden olan turizmdeki olumlu gelişmeler de oluşan pozitif havayı olumlu yönde etkiliyor. Global cephede ise ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerin beklenilen olumlu sonuçları doğurmamasının hem borsalar hem de bazı ülkelerin para birimleri üzerinde baskılar oluşturacağı öngörülüyor. İngiltere’deki hükümet değişikliğinin neticesinde ortaya çıkacak tablonun da Ada’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine hız vermesi bekleniyor. Bu durum da Euro Bölgesi için bir huzursuzluk kaynağı olarak görülüyor. Uzmanlar, piyasalardaki oynaklığın yerini yakın zamanda gruplaşmalara ve siyasi gerginliklere neden olabileceği görüşünü de dile getiriyor.

Uzman gözüyle

Para piyasalarındaki tabloyu gazetemize değerlendiren AA Finans Analisti İslam Memiş, doların uluslararası piyasalardaki değer kaybettiğine dikkat çekti. Memiş, bu kaybın TL’ye yaradığını ve hafta ortasında Dolar /TL kurunun 5,66 seviyesine kadar gerilediğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikaları konusunda yaptığı “Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz” sözlerini hatırlatan Memiş, “Powell’ın açıklamaları yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildi ve bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden oldu” dedi. Dolar/TL’deki gerilemenin döviz borcu olanla için alım fırsatları sunduğunun altını çizen Memiş, kurdaki oynaklığı önümüzdeki günlerde ekonomi gündemini meşgul edeceği savunarak, buna neden olacak gerekçeleri şöyle sıraladı:

-ABD-Türkiye arasında S-400 füzeleri konusu başta olmak üzere birçok konu hakkında görüş ayrılıklarının devam ediyor.

-Euro Bölgesi’nde resesyon riski devam ediyor.

-İç piyasalarında güven endekslerine dayalı düzelme hareketleri zaman alabilir.

-İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair siyasi tansiyon yükselebilir. Seçimden sonra Dolar/TL kurunda geçici de olsa agresif dalgalanmalar yaşanabilir.

-Kurdaki kötü senaryo 6,60 lira seviyesi olup, olumlu senaryoda bu seviyelerin altına inmesi ihtimali zayıftır.