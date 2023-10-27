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Ekonomi Piyasalar tutacak el arıyor
Ekonomi

Piyasalar tutacak el arıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-27 14:11:00 - 2023-10-27 14:11:39
Piyasalar tutacak el arıyor

Orta Doğu’da gerilimin yüksek seyretmesi TL açısından şartları zorlaştırıyor. Borsa ise tutunma seyrinde kendine yer arayışında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak 500 puanlık artışla yüzde 35 seviyesine çıkardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada enflasyonun görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği yönünde mesajlar verildi.

Son artış mı?

Bu mesaj ile artışların devam edeceği sinyalleri sezilirken son kez bir 500 puanlık artışın da bir sonraki toplantıda yapılarak sonlandırılacağı, devamında faizin sabit seyirde tutulacağı kanaati de piyasa uzmanlarının kafasında oluştu. 12 aylık enflasyon beklentisine bakıldığında yüzde 45 civarında seyrettiği için TCMB’nin sıkılaştırma mesajlarını koruduğu biliniyor.

TL ve doların seyri

Kararın sonrasında sınırlı şekilde değer kazansa da TL’nin görünümünde belirgin değişim görülmedi. Orta Doğu’da gerilimin yüksek seyretmesi TL açısından şartları zorlaştırıyor. Geriminden bu yana TL en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimleri arasında. Dolara bakıldığında tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimi ve artan jeopolitik riskler küresel ölçekte kuvvetli bir tablo sergiliyor.

Borsadaki beklenti nasıl?

Borsa İstanbul'a bakıldığında şöyle bir tablo söz konusu: BIST-100 güne tepki alımları ile başlarken açılışın hemen ardından yüzde 2’nin üzerinde kazanım sağladı. Veri yönünde haber akışı önemli. 7400 puan önemli bir eşik. Endeks şu saatlerde 7662 puanda. Yatırımcı yönünden belirleyici veriler ise Ortadoğu bölgesinden gelen haberlerde olacak gözler.

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