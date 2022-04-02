Piyasalar sakin! İslam Memiş’ten flaş Nisan uyarısı: Almayan fırtınaya kalır!

Rusya - Ukrayna Savaşı sürerken taraflar arasındaki müzakerelerden pozitif mesajların çıkması piyasalarda tansiyonun düşmesine neden oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Nisan ayı alım fırsatına dikkat çekerken gram altın ve dolar tahmini değerlendirmelerinde bulundu.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş hafta boyunca sakin seyreden piyasalarda gram altında 900 TL altının kademeli alım için uygun olduğunu hatırlatırken 12 TL üzerinde gümüş almayacağını da vurguladı. Gümüşün altına kıyasla daha çok kar ettirdiğini ifade eden Memiş piyasalarda Nisan ayının dönüm noktası olduğuna işaret etti. İşte Nisan ayı gram altın ve dolar tahmini…

Piyasalarda sakinlik sürüyor

Piyasalarda sıkışma devam ederken İslam Memiş döviz ve emtia fiyatlarını şu şekilde değerlendirdi:

''Dolar/TL kuru 14,68 seviyesinde baskılandı. Yükselmesine izin verilmiyor. Pazartesi enflasyon rakamlarından sonra tepki yükselişleri gerçekleşse de kısa vadede 14,50 seviyesinin aldını öngörmüyorum. Euro/TL 16,21 seviyesinden işlem görüyor. Dolara kıyasla daha fazla değer kaybetti. Çünkü euro/dolar paritesi 1,11 seviyesinden tekrar aşağı yönlü harekete geçerek 1,10’ye geriledi. Kısacası euro dolara kıyasla daha avantajlı şekilde karşımıza çıkıyor. Sterlin/TL kuru 19,29 seviyesinden. Asla ben fiyatlardan almam. Sterlin/dolar paritesi de düşüşte.''

''Gram altın 908 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altın yükselişinin olmamasının nedeni hem ons altın yatay seyrediyor hem de içeride dolar baskılanıyor. Ons altın 1.927 dolar seviyesinden işlem görüyorum Bir miktar çekilme olabilir diye tahmin ediyor. Gümüşün gram fiyat 11,69 seviyesinde yani bugün gümüş alan yine kar etti. 12 TL üzerinde gümüş alınmaz diye uyarılarım devam ediyor. Altına kıyasla orta ve uzun vadede gümüş daha avantajlı bir yatırım aracı. Gümüşün ons fiyatı 24,77 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu seviyeler kademeli alım için uygun. Brent petrol varil fiyatı 104 dolar. ABD’nin petrol satışlarındaki kararı petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu.''

Bitcoin’de hedef 52 bin dolar

''Kripto paralara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Bitcoin’de 47 bin dolar seviyesi üzerine dikkat edin. 43- 44 bin dolar seviyesine kadar gerileyebilir demiştim. Daha önce belirmiştim. Ons altın 1.950’lere gidiyor. Kripto paralarda satış var. Kripto satan altın alıyor, altın satan kripto alıyor. Bugün tekrar 46,500 dolar seviyelerine yükseldi. Bitcoin’de hedefimiz 50 - 52 bin dolar aralığıdır.''

Nisan altın ve dolar için son alım fırsatı

Nisan ayında döviz ve emtia fiyatlarını değerlendirdi. Mayıs ayında küresel ve yurt içi piyasalarda çöküş olacağına işaret eden İslam Memiş barış haberleri ile geçecek Nisan ayındaki bahar havası ve alım fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini şu sözleri ile açıkladı:

''Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığı zaman sıkışma görülüyor. Herkes bir haber akışına odaklanmış durumda. Piyasaları aşağı ve yukarı yönlü destekleyecek bir gelişme yok. Bir aydır savaş istikrarsızlığı nedeniyle sert dalgalanmalar görüldü. Baronlar para kazanırken bu dalgalanlamardan yerli yatırımcılar kar edemediler. Manipülasyon fiyatlamasında beklemenin daha avantajlı olacağını belirtmiştim.''

''Şimdi yeni bir hikaye yazıyorlar. Önceleri savaş çıktı çıkacak diye yazdıkları hikayeyi 'acaba barış olur mu?' diye sürdürüyorlar. Bu savaşın senaryosunu yazanlar acaba şimdi de barışın mı hikayesini yazacaklar? Bence Nisan ayının hikayesi barış hikayesi olacak. Küresel piyasalarda suni ve yalancı bir bahar havası sürdürebilirler. Nisan ayı benim nazarımda döviz ve emtia fiyatlarında güzel alımların yapılacağı bir ay olacak.''

''Dövize ihtiyacı olan, gümüş yatırımı yapmak isteyen veya düğünü olanlar için Nisan ayında çok iyi alım fırsatları olacak. Bu bahar esintisi çok uzun sürmeyecek. Ondan sonra Mayıs ayında gelecek fırtınaya hazırlanın. Mayıs fırtınasına hazırlığı Nisan ayında yapmanızı tavsiye ederim. Nisan ayı final ayıdır. Nisan ayı hem küresel hem de yurt içi piyasalarında alım fırsatının biteceği aydır. Mayıs ayından sonra büyün dünya ekonomilerinde ciddi bir fırtına eseceğini belirtmek isterim.''

Yüksek enflasyonda amaç paranızı korumak

Finans analisti İslam Memiş 4 Nisan Pazartesi saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamları öncesi yatırımcıları şöyle uyardı:

''Önemli olan elinizdeki varlıkları korumak. Aralık Ocak ayında 650 seviyelerinden alan alan bugün gram altın 900 oldu diye kar etmedi. Çarşıya pazara çıkın paranın değer kaybını göreceksiniz. Yüksek enflasyonun hakim olduğu bu dönemde mantıklı alımlarla paranızı koruyabilirsiniz. Ayçiçek yağı ve şekerde indirim yok. Devletin KDV indirimi raflara biraz olsun yansıdı. Pazartesi enflasyon rakamları açıklanacak. Yüzde 60’ın üzerinde bekliyorum. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar yüksek enflasyona hazırlıklı olun.''

Enflasyon rakamlarının yüksek olduğu dönemlerde değerli madenler daha koruyucu olmasından dolayı yatırımcıları çekeceğini ifade eden İslam Memiş daha önceki değerlendirmelerinde ''2022 yılı oldukça karışık bir yıl olacak. Hem aylık bazda hem yıllık bazda dalgalı bir seyirde gerçekleşen fiyatlamalar göreceğiz. Bir yandan merkez bankaları faiz arttırımı yapıyor diğer yandan enflasyon artıyor'' sözlerine yer verdi.