Piyasalar ne umdu ne buldu! Merkez'in yaptığı rutin mi sürpriz mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 500 baz puan artırarak %25’ten %30'a yükseltti. Alınan bu kararın ekonomiye etkileri, İNFO Yatırım Youtube kanalında Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, iNFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve iNFO Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke tarafından yorumlandı.

“Yapısal reformlar şart”

500 baz puanlık faiz artışını değerlendiren Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, Merkez Bankası’nın teşhisinde bir problem olduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Dolayısıyla enflasyonda da bu katılık devam edecek. Fiyatlama davranışlarının düzeltilmesi için toplumsal uzlaşmaya dayalı bütünlüklü bir program olması lazım. Sadece faizle enflasyonu aşağıya doğru çekemezsin. Bununla ilgili işte hep söylediğimiz mutlaka yapısal reformlar lazım. Gerçekten çok kapsamlı bir programla fiyatlama davranışlarını değiştirecek bir güven vermeniz gerekiyor. Ben de mesela faiz düşsün istedim ama şimdi bazen de yükselsin istiyorsun. Olaylar ve koşullar çok hızlı değişiyor. Biz olmayacak zamanda faizi düşürüp bu dertleri başımıza açtığımız için şimdi buradan dönmeye çalışıyoruz. Burada güveni sağlamak o kadar zor ki, umarım iyi olacak. Ben de güveniyorum çok da umutsuz değilim. Umarım böyle deneye yanıla bulacağız.”

“Piyasanın beklediği oldu”

Faiz artışlarının devam edeceği öngörüsünde bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlk defa Merkez Bankası’nın attığı adımla piyasa beklentisi birbirine yaklaştı. Bundan sonra ne olacağı önemli. Bence faiz artışları devam edecek, piyasada da zaten önemli bir fiyat hareketi yok. Belki kredi muslukları kısılacak ve talepte zayıflama olacak ama bankalara net kâr marjı çıkacak. Bu arada fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altında tutulabilmesi için görünen şu; TCMB faiz artışlarına devam edecek. Adımlar küçülebilir ama yılı %40 etrafında oluşan bir politika faizi ile kapatacağız. 5 puanlık artış acaba yatırımcıya nasıl yansıyacak? Yapılması gereken şey TL’yi cazip kılmak. Politika faizine işaret ederek söylüyorum; bu oran hâlâ yatırımcı için TL’yi cazip kılacak, döviz tarafındaki beklentisini kıracak noktada değil.”

“Borsa’da endeks 11.000’e doğru devam eder”

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke ise faiz artırımını, “Biz Merkez Bankası'nın aslında bize sürpriz yapmasını seviyormuşuz. Yani piyasaların beklediği oranda bir faiz artışı gelince piyasanın kafası karıştı. Döviz sattı, Borsayı bir aldı sonra sattı yine alabilir akşam yeşil kapatabiliriz” şeklinde değerlendirdi. Ekeke şunları söyledi: “İlk defa kafası biraz karışık bir Merkez Bankası gördük. Önceki mesajlar daha netti. Merkez Bankası'nın bugün daha proaktif bir davranış göstermesini bekliyorduk. Herkesin beklediği bir karar alındığı için şu an Borsa’da bir miktar daha realizasyonun devamını bekleyebiliriz ama bence ana resmi değiştirecek hiçbir şey yok. Atılan bu adımları zaten biliyorduk. Borsa’da özellikle düşüşlerin bankacılık tarafında alım fırsatı olduğunu düşünüyorum."

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