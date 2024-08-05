Piyasalarda büyük yangın! Büyük indirim gelebilir

Küresel piyasalarda haftaya oldukça kötü başladı. Riskli varlıklarda rekor kayıplar yaşanırken, gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırımcılar, Fed'in acil toplantı ile faiz indirimi yapabileceğini fiyatlarken, Fed acil olarak toplandı.

Küresel piyasalarda haftaya tarihi satış baskısıyla başladı. ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi piyasaları alt üst etti. Riskli varlıklardan kaçışlar hızlanırken, hisse senetleri ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Piyasalar, ABD'deki resesyon endişeleri ve Ortadoğu'daki gerilimin etkisiyle sert düştü.

Asya borsalarında rekor kayıplar görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD'de valide piyasalarda önde gelen teknoloji hisselerinde kayıplar çift hanelere ulaştı. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

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FED'DEN ACİL ADIM GELİR Mİ?

Borsa ve kripto paralarda panik satışları engellenemezken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil bir adım atabileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, ABD'de sanayi ve istihdam verilerinin ardından yüksek enflasyon riskine dair endişelerin tamamen ortadan kalktığını belirtti.

FED ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya borsasındaki çöküşün ardından istikrarın sağlanması için yeni önlemleri tartışmak amaçlı, faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı.

Toplantıda, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerin tartışılacağı öğrenildi. Bu kararın piyasalara faiz indirimi sinyali verdiğini belirtiliyor.

ABD Tahvil piyasası aktörleri, ekonomisinin hızlı biçimde kötüleştiği endişesiyle hareket ediyor.

Fed'in normal toplantı tarihinden önce gevşeme adımı atması gerektiği beklentisi hakim.

Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yatırımcılar Fed'in bir hafta içinde olağanüstü toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 60 olarak fiyatladı.

Fed, 1994, 1998, 2001, 2007, 2008 ve 2020 yıllarında olağanüstü faiz indirimleri yapmıştı. Bu durumun son örneği koronavirüs salgını sürecinde yaşanmıştı.

ABD, Merkez Bankası salgının olumsuz etkileri nedeniyle Mart 2020'de olağanüstü toplantıyla politika faizini yüzde 0 - 0,25 aralığına indirmişti. 2008 yılındaki Lehman Brothers'ın iflasının ardından da 50 baz puanlık indirim gelmişti.

FİNANS VE İHRACAT HİSSELERİ DÜŞTÜ

Japonya'da Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.

BORSA İSTANBUL’DA KYIP YÜZDE 4

Öte yandan küresel piyasalardaki satış baskısı ve kayıplar kayıplar yurtiçi piyasaları da etkiledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi.

Cuma gününü 10.473,47 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 423,93 puan ve yüzde 4,05 düşüşle 10.049,54 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 4,40, hizmet endeksi yüzde 3,66, teknoloji endeksi yüzde 5,31 ve mali endeks yüzde 4,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 424 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 142,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,3500 liradan, avro 36,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: NTV, AA