Piyasalar bu verileri fiyatlıyor! Gram altın hangi seviyeyi görecek?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 daralma gösterirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Avrupa Borsaları satıcılı başladığı ve prim kaybederek sonlandırdığı haftanın ilk işlem gününden sonra dün yükselişle açıldı. New York borsasında da yükseliş hareketi kapanışta kaldığı yerden devam etti ve alıcılı bir açılış gerçekleşti. İsrail – Filistin çatışmalarının küresel piyasalarda oluşturmuş olduğu belirsizlik hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda ilk gün düşüşlere neden oldu.

İşte kurdaki seyir

Kurda 27,70TL seviyesi üzerinde yatay pozitif fiyatlama sürüyor.Bugün yurtiçinde perakende satışlar ve cari denge, ABD’de ise ÜFE rakamları açıklanacak. Teknik olarak, sınırlı hareketler görülen kurda 27,70TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 27,80TL ve 27,85TL direnç bölgeleri izlenebilir.



Altın özellikli bu konjonktürde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Ons altında yukarı yönlü fiyat hareketinin dün kar satışları ile birlikte sınırlandığı malum. Uzmanlara göre onsta destek noktası 1850 dolar üzerinde fiyatlama devam ediyor. Bugün açıklanacak ÜFE ve FOMC toplantı tutanakları önemli.1855 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1850 ve 1845 dolar diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Peki gram altın?

Yurt içi verilerle birlikte uluslararası gerilimli konjonktür emtiayı ön plana çıkarırken altının da güvenli liman olarak küçük yatırımcıyı beklentiye soktuğu bir gerçek. Peki altında nasıl bir tablo karşımızda? Gram altına bakıldığında özellikle küçük yatırımcılar merakla bekliyor.Emtia tarafında etkisini hissedilen jeopolitik risklerin gündeme gelmesi gram altında 1700TL seviyelerine yönelik beklentileri ön plana çıkarmış durumda. İlk direnç noktası olarak 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1665TL ve 1675TL seviyeleri izlenebilecek. Geri çekilmelerde ise 1655TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri olarak takibe alınabilir.