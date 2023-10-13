Piyasalar bu havayı soluyor! Altın fiyatları yerinde mi sayacak?

TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Buna göre toplam mevduat 6 Ekim ile biten haftada 75 milyar 740 milyon 21 bin lira artarak 13 trilyon 793 milyar 315 milyon 613 bin liraya yükselirken aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,08 artışla 7 trilyon 816 milyar 445 milyon 970 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,31 artarak 5 trilyon 333 milyar 935 milyon 565 bin lira oldu.

Kur cephesinde durum

ABD’de enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 beklentisinin üzerinde yüzde 3,7 arttı. Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,4 artış yaşandı. Bu bağlamda bakılınca kur cephesinde 27,75TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 27,80TL ve 27,90TL direnç bölgeleri izlenebilir.

Avro'daki değişim

Avro yeniden Türk Lirası karşısında 6 günün ardından prim kaybetti. İlk destek bölgesi 29,30TL ve altında 29,20TL ve 29,10TL bölgeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak 29,40TL öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 29,50TL ve 29,60TL sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Ons altının seyri

Aynı zamanda ABD’den gelen enflasyon ve işgücü verilerinin ardından ons altında fiyatlamalarda anlık geri çekilmeler söz konusuydu. yaşandı. Ancak emtia tarafında jeopolitik risklerin hala etkili olduğunu ve özellikle altını ve petrolü öne çıkardığı bir gerçek. Gün içinde 1875 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1870 ve 1865 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram nerelerde?

Dün gram altın 1667-1681TL arasında fiyatlama gördü. Gün sonunda 1666TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 50 Günlük üssel ortalama üzerinde fiyatlama görmeye devam eden gram altında belirleyici rol ons altında. İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir.

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