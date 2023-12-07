Piyasada "kırılgan tavır" öne çıkıyor

Küresel piyasalara yön verebilecek önemde güçlü bir konu başlığının olmaması hafta başından bu yana yurt dışına durgunluk olarak yansıyor. Makroekonomik verilerin genel hatlarıyla karışık bir tablo ortaya koyması da net bir eğilim sergilenmesine çok fazla izin vermiyor.

Yarının verileri

Ünlü Co'ya göre yurt dışı piyasaların yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamını beklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Veri haftanın nasıl kapatılacağında belirleyici olma potansiyeli taşısa da gelecek hafta Fed toplantısı olduğunu düşünüldüğünde uzun soluklu bir hareketlilik oluşma ihtimali çok güçlü görünmüyor.

TL'de sınırlı kayıp

TL’de sınırlı değer kayıpları devam ediyor olsa da beklentilere paralel önceki haftalara kıyasla daha ılımlı bir görünüm söz konusu. Bunu tahvil piyasasındaki görünüm de destekliyor. Gelecek hafta Moody’s’in yapması muhtemel güncelleme de TL’ye yönelik bakış açısının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Borsadaki seyir

Küresel piyasalardaki durgunluğa paralel hareket eden Borsa İstanbul daha fazla ivme kaybetmeye başladı. Bu kapsamda BIST-100 endeksi 8100’ün üzerine doğru yaptığı denemelerden sonuç alamazken 8000 desteğinin altına sarkmaların ise arttığını ve hatta dün bir sonraki destek olan 7900’ün de altında kapanış yapıldığı görüldü. Bu bölgede arka arkaya kapanışlar yapılmasının kısa vadeli görünümü daha da bulanıklaştırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Öyle ki böyle bir senaryoda sıklıkla vurgu yapılan bant hareketi kırılmış olacak.