Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı. Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 763,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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