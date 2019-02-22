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Piyasa güne artı rezerv ile başladı

Piyasa, güne 22 milyar 185,1 milyon lira artı rezervle başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:09
Piyasa güne artı rezerv ile başladı

 Piyasa, güne 22 milyar 185,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 214,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:09
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