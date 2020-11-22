Piyasa değeri 4 milyon lira! Çanakkale'de bulundular

Çanakkale'de polis ekipleri, milyonlarca sene öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu düşünülen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ve yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, ardından serbest bırakıldı.