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Piyasa değeri 360 bin lira! 24 ton hamsiye el konuldu

Samsun'da boy yasağına uymayan iki teknenin avladığı yaklaşık 360 bin lira değerindeki 24 bin kilogram hamsiye el konuldu.

15 Ocak 2019 Salı 16:20
Piyasa değeri 360 bin lira! 24 ton hamsiye el konuldu

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında avlanan ve boy yasağına uymayan 2 balıkçı teknesinde bulunan 24 bin kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

Teknelere para cezası ve ava çıkma yasağı

Bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesi açıklarında avlanan iki balıkçı teknesinde denetim yaptı.

Küçük olarak avlandığı belirlenen 24 bin kilogram hamsiye el koyan görevliler, tekne sahiplerine 14 biner lira idari para cezası uyguladı, teknelerin de 1 ay avda kullanılmasını yasakladı.

Denetimler devam edecek

Yaklaşık 360 bin lira değerindeki hamsi, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz'de avlanan balıkçılara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, balıkçıları yasaklara uymaları konusunda uyardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:20
  1. Samsun
  2. boy yasağı
  3. balıkçı teknesi
  4. hamsi
  5. Tarım ve Orman Müdürlüğü
  6. kaçak avcılık
  7. idari para cezası
  8. Milli Emlak Müdürlüğü
  9. Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı
  10. Karadeniz

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