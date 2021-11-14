Piyano kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay piyano kek tarifi

Piyano kek tarifi için malzemeler...

Keki için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

Keki ıslatma için:

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Krema için:

3 su bardağı süt

2 Türk kahvesi fincanı şeker

2 Türk kahvesi fincanı un

200ml sıvı krema

Üzeri için:

Kakao

Yapılışı

İlk olarak keki hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Yağlamış olduğunuz fırın kabına hamuru dökerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Kek pişerken kremasını hazırlıyoruz. Süt, şeker ve unu tencereye alarak karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Pişen keki fırından çıkartarak üzerine süt ve kakao karışımını gezdirin. Ilınmış olan kremaya son olarak sıvı kremayı ilave edin ve mikser ile güzelce çırpın. Kekin üzerine dökerek yayın. Kekin en üstünü kakao ile kaplayın. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun.