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Kadın - Aile Piyano kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay piyano kek tarifi
Kadın - Aile

Piyano kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay piyano kek tarifi

Severek deneyebileceğiniz pratik nefis bir kek tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:36:00 -
Piyano kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay piyano kek tarifi

Piyano kek tarifi için malzemeler...

Keki için:

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao

Keki ıslatma için:

  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Krema için:
  • 3 su bardağı süt
  • 2 Türk kahvesi fincanı şeker
  • 2 Türk kahvesi fincanı un
  • 200ml sıvı krema

Üzeri için:

  • Kakao

Yapılışı

İlk olarak keki hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyerek kek hamurunu hazırlayın.  Yağlamış olduğunuz fırın kabına hamuru dökerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Kek pişerken kremasını hazırlıyoruz. Süt, şeker ve unu tencereye alarak karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Pişen keki fırından çıkartarak üzerine süt ve kakao karışımını gezdirin. Ilınmış olan kremaya son olarak sıvı kremayı ilave edin ve mikser ile güzelce çırpın. Kekin üzerine dökerek yayın. Kekin en üstünü kakao ile kaplayın. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun.

 

 

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