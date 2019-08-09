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Piyanist İdil Biret, Muğla'da konser verdi

09 Ağustos 2019 Cuma 01:28
Piyanist İdil Biret, Muğla'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Piyanist İdil Biret, Muğla'nın Menteşe ilçesinde konser verdi.

"İdil Biret Müzik Festivali" etkinlikleri kapsamında Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte Devlet Sanatçısı İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestrası baş kemancısı İrina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi Julya Krepak ile Felix Mendelssohn Çaykovski triolarını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi. Konser sonunda izleyiciler, sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, konser sonunda İdil Biret'e çiçek ve plaket takdim etti.

Vali Civelek, Devlet Sanatçısı İdil Biret ve sanatçı arkadaşlarını büyük bir beğeni ile izlediklerini ve hayran kalmamanın mümkün olmadığını söyledi. Keyifli bir oda müziği konserini dinlediklerini aktaran Civelek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Bilkent Senfoni Orkestrası baş kemancısı İrina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi Julya Krepak'a çiçek ve plaket takdim etti.

Gürün, Marmaris'te başlattıkları "İdil Biret Müzik Festivali" etkinliklerini Menteşe'de tamamladıklarını söyledi. Festivali sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Gürün, "Sanata ve sanatçıya daha çok değer vererek barış ve sevgi içinde demokrasiyi en uç noktada yaşadığımız mutlu bir Türkiye'de herkese mutlu bir akşam diliyorum." diye konuştu.

Konserin ardından İdil Biret, izleyicilerine kitaplarını imzaladı.



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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:28
  1. İdil Biret
  2. Menteşe
  3. Muğla
  4. Piyanist

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