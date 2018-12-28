‘Piyango kumardır’

EKONOMİ SERVİSİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından hazırlanan ‘Kumar ve Türevleri’ başlıklı raporda çarpıcı tespitlerde bulunuldu.

Şans oyunlarının sakıncalarına değinilen raporda “Futbol, basketbol, voleybol gibi sportif müsabakaların sonuçlarının tahmin edilmesine dayanan İddaa’yı oynayanlardan yarısından fazlasını 18 ila 27 yaş aralığındakiler oluşturuyor. Bu durum meselenin ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor” denildi.

‘Milli’ ifadesi kaldırılsın

Şans ile bahis oyunları adı altında kumarın meşru ve yasal gösterilmemesi uyarısı yapılan raporda “Milli Piyango İdaresi’nin başındaki ‘milli’ ifadesi kaldırılmalıdır. Kumar türevleri olarak sayılacak oyunların üzerinde ‘Bu Bir Kumardır’ ibaresi yer almalıdır” önerisi sunuldu.

Raporda şans ile bahis oyunları kurumlarından devlet desteği çekilmesi, kamuya pay ayırma ve hizmet etme adı altında kumara her türlü kapı açabilecek bu kanallar kapatılması gerektiği vurgulandı.

Kumar yaşı 15’e düştü

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kumar oynama yaşının 15’e düştüğüne dikkat çekerek, “Büyük bölümü Müslüman olan bir ülkede, İslam’ın kati suretle yasakladığı bir konu, nasıl oluyor da bu kadar kabul görüyor, ciddi anlamda tartışmamız gerekiyor” diye konutu.

Kumarın yaygınlaşmaması adına acil önlem alınması gerektiğinin altını çizen UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ise “Bu çerçevede topluma empoze edilmeye çalışılan ‘kumar o kadar da kötü bir şey değildir’, ‘kumar bir eğlence aracıdır, zarar gelmez’ düşüncesini, elimizdeki somut verilerle çürütmeli ve her kesime bunu anlatmalıyız” diye konuştu.