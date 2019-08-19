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Pitbullu şebeke işitme engelli emekliyi de dolandırmış

Adana’da emekli, dul ve yetimlerin maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandıran şebekenin kurbanlarından biri de 150 bin lirasını kaptıran işitme engelli emekli çıktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:21
Pitbullu şebeke işitme engelli emekliyi de dolandırmış

Adana’da emekli, dul ve yetimlerin maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandıran şebekenin kurbanlarından biri de 150 bin lirasını kaptıran işitme engelli emekli çıktı.


Şubat ayının sonunda polise başvuran emekli H.Ü. yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlatıp şikayetçi oldu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine şebeke liderlerinden Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.’nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


Bunun üzerine kaçakçılık büro amirliği dedektifleri 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul’da 15 adrese baskın düzenledi. Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki şato görünümlü evine baskın düzenleyen polis kapıda bulunan 5 pitbull cinsi köpeği veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan evde sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlılardan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklanmış, Onur T., Mustafa Ç., Hubeyb A. ile Mehmet Y.’ye ev hapsi tedbiri uygulanırken, geri kalan zanlılar ise yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Dolandırılan emekli zanlıları adliyeye girerken izledi


Dolandırıcılık şebekesinin 4 yılda emekli, dul ve yetimi dolandırarak hesap hareketliliklerinin 20 milyon lirayı aştığı tespit edilirken, zanlıların ağına işitme engelli, Köy Hizmetlerinden aşçı olarak emekli olan Abdülkadir Çatır’ın da düştüğü ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra maddi olarak güç duruma düştüğü için bankalardan kredi çeken ancak ödemekte zorlandığı için yeni kredi alamadığı için bankalardan kredi çekmek isterken 2 yıl önce şebeke ile tanışan Çatır’ı da zanlıların dolandırıldığı öğrenildi. Zanlıların, bir bankadan 40 bin lira para çekip bunun sadece bin lirasını kendisini verdiklerini belirten Çatır’ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:


"Bana 40 bin lira kredi çektirdiler. Bunun 14 bin lirasını banka sigorta alıyor diye el koydular. Geri kalan 26 bin lirasından bana sadece bin lira verdiler. Daha sonra da bana 110 bin liralık senet imzalattılar. Ben 2 bin 330 lira emekli maaşı alıyordum. Bu imzaladığım senetten dolayı maaşıma el koyuyorlar. Kaç yıldır maaş alamıyorum. Elime bir kuruş emekli maaşı geçmiyor."


Çatır, zanlılara operasyon yapıldığını duyunca onlara tepki göstermek için adliye önüne geldi.


Zanlılar hakkında 77 emekli, dul ve yetim şikayetçi olmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:21
  1. doğa

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