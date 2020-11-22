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Aktüel "Pitbull"la gasp şüphelisine "silahlı yağma"dan dava açıldı
Aktüel

"Pitbull"la gasp şüphelisine "silahlı yağma"dan dava açıldı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğiyle tehdit ettiği 2 kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede "gece vakti silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi - İddianameden: - "Sanığın müştekiye karşı elinde bulunan köpeği kullanarak üzerine atılı 'gece vakti silahlı yağma suçunu' işlediği anlaşılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:07:00 -
"Pitbull"la gasp şüphelisine "silahlı yağma"dan dava açıldı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğiyle tehdit ettiği 2 kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "gece vakti silahlı yağma suçu"ndan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, R.K'nin, 11 Ekim'de Nuripazarbaşı Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki M.Ö. ile Z.Z'yi elindeki zincirle bağlı pitbull cinsi köpekle korkutarak tehdit ettiği öne sürüldü.

İki kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen R.K, ihbar üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. R.K'nin olay sırasında yanında bulunan pittbull cinsi köpek de el konularak barınağa teslim edildi.

Sanık hakkında "gece vakti silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın zincirle bağlı pitbull cinsi köpeği müştekilerin üzerine saldığı, mağdurların da korkarak cep telefonunu verdikleri belirtilen iddianamede, sanığın her ne kadar telefonu kendisinin almadığını beyan etse de savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu bildirildi.

Sanığın benzer şekilde dosyalarının bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Sanığın müştekiye karşı elinde bulunan köpeği kullanarak üzerine atılı 'gece vakti silahlı yağma suçunu' işlediği anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

R.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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