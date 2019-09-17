0553 313 94 23

Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza kesildi

Van'da tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen S.U isimli kişiye, 23 bin 406 lira ceza kesildi.

17 Eylül 2019 Salı 20:33
Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza kesildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevliler, S.U'nun Hafiziye Mahallesi'nde tehlikeli köpek ırkı beslediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

S.U'nun söz konusu mahalledeki evine giden görevliler, pitbull cinsi bir köpek ile 2 yavrusuna el koydu.

Görevlilerce, S.U'ya tehlikeli köpek beslediği gerekçesiyle 23 bin 406 lira da ceza kesildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 20:33
  1. Van
  2. pitbull
  3. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü
  4. İpekyolu

YORUM YAZ

  • hercaihercai13 dk önce
    Tamamen yasaklasinlar, bu kopekler cocuklara bilesaldiriyor. IRKI IRK DEGIL YANI, TAMAMEN PARCALAYICI. OLMAZSA ASKERLER KULLANSIN PKK TERORISTLERI ICIN.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli sarma tarifi
  1. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
  2. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
  3. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
  4. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
  5. Pitbull besleyen kişiye 23 bin TL ceza..
  6. Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası..
  7. Asgari ücret ilave AGİ desteği ne..
  8. Üniversitede silahlı kavga! Yaralılar..
  9. Benzin ve motorin fiyatlarına zam!
  10. Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?
  11. Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?
  12. Hafif ticari araçla tır çapıştı:..
  13. Benzin ve motorine zam yapıldı
  14. Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara..
  15. YSK, yenilenen İstanbul seçiminin..
  16. Ameliyat yeri neden kaşınır?
  17. Olympique Lyon Zenit maçı saat kaçta..
  18. İnter Slavia Prag maçı saat kaçta..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'i..
  20. Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi..
  21. İran'dan kritik "nükleer anlaşma"..
  22. Mediha Olgun Sözcü'ye açtığı davayı..
  23. Dortmund Barcelona Şampiyonlar Ligi..
  24. Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı..
  25. Saide İnaç, hapis cezasına çarptırıldı
  26. Karabuğday nedir? Karabuğdayın..
  27. Chia tohumu nedir? Chia tohumunu..
  28. Borussia Dortmund Barcelona maçı..
  29. Poğaça hamuru nasıl yapılır? Yoğurtlu..
  30. Vuslat yeni bölüm ne zaman? Vuslat..
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi

Günün Karikatürü

18 Eylul 2019
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!