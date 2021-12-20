Pişmeyen rulo pastayı yapmak bu tarifle çok kolay.

Pişmeyen Çikolatalı Rulo Pasta Tarifi

Malzemeler:

2 paket kakaolu petibör bisküvi

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 y kaşığı kakao

İç Malzemelesi:

Çırpılmış kremşanti

Üzeri için :

1 paket krema

100 grm çikolata

Yapılışı:

Öncelikle bisküviler poşette merdaneyle bastırılarak ezilir ve toz haline getirilir. Daha sonra derin bir kaba alınır pişen sos bu karışıma yoğurarak yavaş yavaş eklenir ve ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edilir. Üzeri streçle sarılır 5 dakika dinlendirilir. Daha sonra tezgaha streç film serilir ve merdane yardımıyla bisküvili hamurumuz açılır. Dikdörtgen şeklinde açtığımız hamurun ortasına krem şanti sürülür ve dikkatlice rulo yapılır. Daha sonra krema iyice ısıtılır kaynama noktasına gelince çikolata eklenir ve pastamızın üzerine dökülür. Buzdolabında dinlendikten sonra pastamızı fıstık veya çikolata ile süsleyip servise hazır getirebilirsiniz afiyet olsun. Sos malzemesi tencerede pişirilir. Kaynadıktan sonra ocak kapatılır.

Afiyet olsun.