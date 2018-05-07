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Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok! 'Cinayet işledik'

Bolu'da, çocuklarına süt alma bahanesiyle girdikleri bir marketten hem para üstünü, hem de el çabukluğu ile kendi verdikleri parayı alan 3 kadın yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:20
Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok! 'Cinayet işledik'

Aktaş Mahallesi’nde bir markete giren Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınlar, yanlarındaki çocuklarına süt aldı. Kadınlar, 5 lira tutan ücret için 200 TL verdi. Kasiyer de para üstü olarak 195 TL verdi.

EL ÇABUKLUĞUYLA VERDİKLERİ PARAYI GERİ ALDILAR!

Kadınlar, el çabukluğu ile hem para üstünü hem de kendi verdikleri parayı alarak marketten çıktı. Durumu sonradan fark eden kasiyer, polise haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı 3 kadın dün de Sağlık Mahallesi'nde bir markette aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları sırada Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında 10'dan fazla hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç kaydı olduğu öğrenilen 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından yanlarındaki 2 çocukla birlikte adliyeye sevk edildi.

'CİNAYET İŞLEDİK'

Şüphelilerden E.Z. adliyeye getirildiği sırada gazetecileri görünce, "Cinayet işledik" diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:20
  1. bolu
  2. hırsızlık

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