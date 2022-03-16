Pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde pişiğe iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler

Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozularak iltihaplanması ile sonuçlanan döküntü ve kızarıklığa denir. Genellikle bebeklerde idrar kaçırma ile ilişkili olduğu için bebek bezi ilişkili dermatit (diaper rash) olarak kabul edilir.

Pişik, özellikle bebeklerde bezin tahriş etmesinden dolayı ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Yetişkinlerde yaz aylarında terlemeye bağlı olarak, ciltte sürtünmenin fazla olduğu bölgelerde görülmektedir. Amonyak dermatiti olarak bilinen pişik tedavi edilmez ise, ciltte açık yaralara neden olabilmektedir. bu nedenle pişik oluşumu fark edildiğinde uygun tedaviye de başlanmalıdır.

Pişiğe ne iyi gelir?

Pişik yoğun olarak bebeklerde görülmesine rağmen, yetişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda, tüm yaş gruplarına pişik olduktan sonra buna uygun yapıdaki kremleri kullanması tavsiye edilmektedir. Tedavi etmeye yönelik ve mantar önleyici yapıdaki bu kremler pişikten dolayı oluşan yanma hissini gidermeye yardımcı olmaktadır.

Pişikten dolayı oluşan kızarıklık ve acıyı hafifletmeye yardımcı bir üründe bebek pudralarıdır. İsmi bebek pudrası olmasına rağmen bu ürünlerin yetişkinler açısında da etkili olduğu kabul edilmektedir. Pudra sayesinde pişik alanında oluşan nemli yapı da daha kuru bir hale getirilmektedir.

Pişik nasıl geçer?

Pişik başladığı andan itibaren önlem alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü tedavi edilmeyen pişikler, ilerleyen günlerde mantar enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir. Hatta uzun süre devam edince kişinin sosyal hayatını da kısıtlamaktadır. Pişik, özellikle ilk evrelerde basit yöntemlerle hafifletilebilmektedir. Bu bağlamda bebek pişikleri için zeytinyağı ve lavanta yağı önerilirken yetişkinler pişikleri için de yoğurt ve Hindistan cevizi yağı önerilmektedir.

Pişiği en çabuk ne geçirir?

Orijinal zeytinyağı ve lavanta yağı, özellikle bebeklerde oluşan pişiklerde hızlı sonuçlar vermektedir. Pişik olan bölgeye bu yağlar ile masaj yapmak pişiğin iyileşmesi için yeterli olmaktadır. Cildi çok hassas olanlar için lavanta yağının su ile seyreltildikten sonra uygulanması gerekmektedir.

Pişiğe ne iyi gelir evde çözüm?

Bebeklerde pişiğe iyi gelen;

Doğal Zeytinyağı

Ceviz Yaprağı

Sarı Kantaron Yağı

Yumurta Beyazı

Hindistan Cevizi Yağı

Doğal Yoğurt

Adaçayı

Bebeklerde pişik neden olur?

Pişik oluşumu en çok bebeklerde gözükmektedir. Peki bebeklerde pişik neden olur? Bebeklerde pişik oluşumunun başlıca nedenleri;

Bebeklerin altını temizlemekte kullanılan malzemelerin bebeğin cildini tahriş etmesi,

İdrar yolları enfeksiyonu,

Bezin yeterli sıklıkla değiştirilmesi,

Diş çıkarma dönemi,

Egzama,

Antibiyotik tedavileri,

Çinko yetersizliği,

Kalıtsal hastalıklar.

Yetişkinlerde pişik neden olur?

Yetişkinlerde de pişik gözükebilmektedir. Bebeklere kıyasla oldukça nadir olmakla birlikte yetişkinlerde pişik sorunu yaşamaktadır. Yetişkinlerde pişiğe birçok şey sebep olmaktadır. Yetişkinlerde pişiğe neden olan başlıca sebepler şu şekildedir:

Bağışıklık sisteminin yeteri kadar güçlü olmaması,

Kasık çevresinin yeteri kadar temizlenmemesi,

Yüksek alkol oranlı temizleyici mendillerin kullanımı,

Hareketsizlik,

Aşırı kilo,

İç çamaşırlarının kalitesizliği,

Dar kıyafetlerin giyilmesi,

İç çamaşırının kasık çevresine aşırı sürtünmesi.

Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?

Yetişkinlerde de aslında yukarıda sayılan yöntemler pişiğe iyi gelmektedir. Yani yetişkinlerde pişik görülmesi halinde öncelikle pişikli bölgenin iyice temizlenmesi, akabinde krem uygulanması ve son olarak da pişik olan bölgenin hava almasını sağlamak adına pamuklu temiz kıyafetlerin giyilmesi gerekmektedir. Bu şekilde pişik kolayca geçecektir.

Pişik önleyici krem

Her krem pişiğe iyi gelmeyecektir. Bepanthol pişik kremi, sebamed gibi kremleri dikkatli kulanın. Pişiğin geçmesi için, pişiğe iyi gelecek kremlerin kullanılması gerekmektedir. Pişik önleyici kremler çinko oranı yüksek kremlerdir. Bunların uygulanması pişiğin geçmesine yardımcı olacaktır. Onun dışında ise nemlendirici kremlerin kullanılması, bölgenin iyileşme hızını arttıracaktır. Piyasada birçok pişik önleyici krem bulunmaktadır. Bu kremler hem yetişkinlerde, hem de bebeklerde kullanıldığında pişiğe iyi gelmektedir.