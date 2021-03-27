Pişi tarifi Mayalı yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Pişi nasıl yapılır? Kolay ve pratik bir hamur işi tarifi arıyorsanız yumuşacık bir pişi tarifi tam size göre...Kahvaltılarda veya kandil akşamları gibi özel gün ve gecelerde adet haline gelen yiyeceklerden biri de pişidir. Nefis sıcacık yumuşacık pişi nasıl yapılır? Mayalı pişi hamuru nasıl yoğrulur? İşte yağ çekmeyen pişi yapılışı haberimizde...