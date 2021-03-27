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Kadın - Aile Pişi tarifi Mayalı yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pişi tarifi Mayalı yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Pişi nasıl yapılır? Kolay ve pratik bir hamur işi tarifi arıyorsanız yumuşacık bir pişi tarifi tam size göre...Kahvaltılarda veya kandil akşamları gibi özel gün ve gecelerde adet haline gelen yiyeceklerden biri de pişidir. Nefis sıcacık yumuşacık pişi nasıl yapılır? Mayalı pişi hamuru nasıl yoğrulur? İşte yağ çekmeyen pişi yapılışı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:39:00 -
Pişi tarifi Mayalı yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Anadolu'nun pek çok noktasında kolaç, lokma, keçi ayağı, hamur kızartması gibi isimlerle bilinen pişi, ailecek yapılan zengin sabah kahvaltıları için başarılı bir alternatiftir. Az malzemeli oluşuyla ekonomik olan pişi herkesin severek yediği doyurucu seçeneklerdendir. İşte pişi yapmak isteyenler için nefis yağ çekmeyen pişi tarifi...

Pişi tarifi

Malzemeleri

1 yemek kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
½ su bardağı ılık su
½ çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
4 su bardağı un
1 su bardağı ılımış süt
Sıvı yağ

Pişi Tarifi Yapımı

Pişi tarifi için öncelikle hamurunuzun mayasını aktif hale getiriniz.

Ilıtmış olduğunuz sütün içerisine maya ve toz şekerini ilave edip köpürene kadar bekleyiniz.

Geniş bir kaba elediğiniz unu dökün. Döktüğünüz unun ortasına elinizle bir oyuk açın.

Sırasıyla su, sıvıyağ, yumurta ve tuzu un dolu kabın ortasına ilav edin. Köpürmüş mayayı da hamura ekleyin.

Hamuru yoğurma işlemine geçin. Ele yapışmayacak bir hal aldığında dinlenmeye bırakın.

Kabaran hamuru açın. Yuvarlak kalıplar yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin ve kızgın yağda pişirin.

Pişiniz tarifi başarı ile gerçekleşmiştir. Afiyet olsun

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