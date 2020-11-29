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Kadın - Aile Pişi nasıl yapılır? | Kolay pişi tarifi
Kadın - Aile

Pişi nasıl yapılır? | Kolay pişi tarifi

En kolay pişi | Hamur kızartması ya da pişi olarak bilinen kahvaltı sofralarına hatta akşam yemeklerine yakışan pişiyi hazırlamak isteyenler ‘Pişi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Pişi nasıl yapılın pratik | Kolay pişi tarifi | Tam ölçülü pişi tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:05:00 -
Pişi nasıl yapılır? | Kolay pişi tarifi

Lezzetli ve kolay bir pişi tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tam ölçülü pişi tarifi

Kolay pişi tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı un
  • 1 çorba kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • Sıvı yağ

Pişi nasıl yapılır?

Hazır ekmek hamuru alıp yapmaktansa evinizde kendi pişinizi hazırlayabilirsiniz.

Bir yoğurma kabının içerisine maya, şeker ve ılık suyu alıp karıştırın.

Kabın üzerini streç filmle kapatın ve 5-6 dakika dinlendirin.

Ardından kabın içerisine tuzu ve unu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyin.

Ele yapışmayan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamuru yoğurduktan sonra streç film ile kabın üzerini örtün.

Hamurun mayalanması için bir saat bekleyin.

Hamurdan parçalar koparın ve kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

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