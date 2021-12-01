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Kadın - Aile Piruhi tarifi, nasıl yapılır? piruhi nedir?
Kadın - Aile

Piruhi tarifi, nasıl yapılır? piruhi nedir?

Pirohi, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:27:00 - 2021-12-01 22:49:21
Piruhi tarifi, nasıl yapılır? piruhi nedir?

Piruhi tarifi için gerekli malzemeler

  • 500 gr un
  • 100 ml sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yumurtanın yarısı
  • Aldığı kadar su

İç harcı için;

  • 250 gr tuzsuz nor (Lor) peyniri
  • Kuru nane

Üzeri için;

  • 1 paket hellim
  • Kuru nane

Yapılışı

Un tuz yumurta sıvı yağı karıştırılır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar su eklenir. Kıvam aldıktan sonra iyice yoğurulur ve yarım saat hamur strec film ile üzeri kapatılıp dinlendirilir.

İç harcı için nor peyniri çatal yardımıyla ezilir ve kuru nane eklenir.

Üzeri için hellim peyniri rendelenir kuru nane ile karıştırılır. Kaynatmak için tencereye su ve biraz tuz eklenir.

Hamurumuzu 2 beze halinde kesiyoruz.

Tezgahı ve merdaneyi unlayıp hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Yarısına katlıyoruz ve aralıklarla iç harcını yerleştiriyoruz. Daha sonra hamurun diğer yarısını üstüne kapatıp fincan yardımı ile harclı yerleri ayırıyoruz.

İçindeki havayı alıp kenarlarına bastırıyoruz iyice yapışsın diye. Ben çatalla sekil vermeyi seçtim isteğinize kalmış. Kaynar suya atıp 10 dk haşlıyoruz. Tabağa alıp üzerine hellimli karışımdan döküp servise hazır ediyoruz.

Piruhi nedir?

Mantı hamuru gibi açılır, biraz daha büyük kareler kesilir. İçerisine genellikle soğan, tulum peyniri ve maydanoz doldurulur. Üzerine tereyağında kavrulmuş nefis iç ceviz gezdiriliyor ve ortaya hafif ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkıyor. Karadeniz bölgesinde Hingel, Hinkal ve Haluçka gibi isimlerle de bilin

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