Pırtike Çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Pırtike Çorbası (Siirt Yöresine Ait) Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo ıspanak

Yarım çay bardağı pirinç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1. 5 yemek kaşığı domates salçası

1 küçük kase sumak

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Sıcak su

Pırtike Çorbası nasıl yapılır?

Soğanımızı yemeklik doğruyoruz ve sıvı yağla kavurmaya başlıyoruz. Kavrulduktan sonra salçamızıda alıp karıştırıyoruz. Yıkadığımız pirinçleri ve baharatlarımızı katıp karıştırdıktan sonra çok ince doğramadığımız ıspanakları çok öldürmeden kavuruyoruz. 2 litre sıcak suyu da üstüne alıp kaynatmaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynarken 1 kase sumağı 2 su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz. 10 dakika sonra sumağı süzerek sadece suyunu çorbamıza ilave ediyoruz. Bir kaşım kaynattıktan sonra çorbamızın altını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.