Pırlanta yüzük bile daha iyi, çıkış tarihi bekleniyor! Samsung Galaxy Ring bakın ne kadar? Satış yapacak

Güney Kore menşeli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve 10 Temmuz 2024’te Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacak olan Samsung Galaxy Ring fiyatı uzun süredir merakla bekleniyordu. Şirkete çok yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre cihazın satış fiyatı belli oldu. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Ring, fiyatı ile cep yakacak

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde detaylarıyla tanıtılacak olan ve sağlık takibi özellikleriyle ilgi çekmesi beklenen yeni nesil giyilebilir cihazı Samsung Galaxy Ring’in satış fiyatı ortaya çıktı.

Fransa menşeli Dealabs tarafından sızdırılan bilgiye göre, cihazın Fransa (dolayısıyla Avrupa bölgesi için) satış fiyatı 485 Euro (17.150 TL) olacak. Bu rakamlara göre cihazın Britanya bölgesindeki satış fiyatının 380 Sterlin, ABD’de ise 720 Dolar olacağı yönünde…

Dünyada şu an benzer ürünler arasında en popüler olan ürün Oura Ring olarak göze çarpıyor. Cihaz, şu an 299 Dolar başlangıç etiketiyle satışta… Eğer Samsung, bu şekilde agresif bir fiyat politikası izleyecekse, rakibinden öne çıkacak özellikler ve yeni nasıl farklı teknojiler sunmak durumunda kalabilir.

Gelen sızıntılar, yüzüğün fiyatıyla birlikte renklerini de gün yüzüne çıkardı. Buna göre Samsung Galaxy Ring, gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak ve her parmağa uyabilmesi için tam dokuz farklı ölçüyle sunulacak.

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Cihazın piyasaya sunulacağı tarih henüz belli olmasa da, gelen son dedikodulara göre Galaxy Unpacked etkinliğinden yaklaşık 10 gün sonra, 19 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizler yeni nesil akıllı yüzük hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.