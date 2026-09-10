Pirinç tanesine tilki bıyığıyla yazılan hat eserleri Yozgat'taki müzede sergileniyor

Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'ndeki Yozgatlı Mehmet Said Fenni Efendi Hüsn-i Hat ve Yazma Eserler Müzesi'nde, tilki bıyığı ve arı iğnesi gibi mikro malzemelerle pirinç taneleri üzerine işlenmiş gubari hat yazılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 350 eser sergileniyor.

19. yüzyılın çok yönlü sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi'nin adını taşıyan konak, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Hüsn-i hat sanatının inceliklerini ve asırlık gelenekleri günümüze taşıyan müze, Yozgat'ın kültür turizminde odak noktası konumunda.

Müze Şubat 2026'da Hattat Mahmud Şahin danışmanlığında açıldı

Konak personeli Halil İbrahim Güneşer, müzenin Şubat 2026'da Hattat Mahmud Şahin'in danışmanlığında Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan tarafından hizmete sunulduğunu aktardı. Güneşer, müzeye adını veren sanatçıyı şu sözlerle anlattı: "Mehmet Said Fenni Efendi Divan şiirinin 'Bitti' denildiği 19. yüzyılda yaşamış. Aruzla şiir yazarak bir Divan tertip etmiş kuvvetli bir şairdir. Aynı zamanda kendisi hattat ve hakkaktır. Yani mühür kazıyıcısıdır."

Gelenekte birden fazla sanatta üstat olmuş kişilere "hezarfen" denildiğini dile getiren Güneşer, Yozgat tarihinde pek çok ilim insanı, şair ve sanatçı yetişmesine rağmen aralarında kendini en fazla göstermiş belki de yegâne ismin Fenni Efendi olduğunu söyledi. Güneşer, "Müzemiz Yozgatlı büyük bir değerin ismini taşımakta ve onun eserleri sergilenmekte" dedi.

Müzenin her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye açık olduğunu belirten Güneşer, eserlerin kadim bir Türk sanatına ait olduğunu vurguladı: "Hüsn-i hat sanatı milli bir sanatımız. Dolayısıyla belirli bir zümreye değil, Türk milletinin tamamına hitap etmektedir." Güneşer, Yozgat'a gelen turların müzeyi mutlaka gezdiğini, yaz tatili boyunca gurbette ve yurt dışında yaşayan Yozgatlılar ile karavan tatiline gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiğini aktararak "Yoğun bir yaz sezonu geçirdik diyebilirim" ifadesini kullandı.

Gubari hatta tilki bıyığı, kedi bıyığı ve arı iğnesi kullanılıyor

Müzedeki pirinç taneleri üzerinde yer alan yazılara değinen Güneşer, hüsn-i hattaki yazı stillerinden birinin "mikro yazı" manasındaki gubari yazı olduğunu, Fenni Efendi'nin aynı zamanda bir gubari hattatı olduğunu anlattı. Geleneksel hat yazılarının kamış kalem, is mürekkebi ve aharlı kâğıt gibi malzemelerle yazıldığını belirten Güneşer, gubari yazının ise tilki bıyığı, kedi bıyığı ve arı iğnesi gibi mikro malzemelerle kaleme alındığını söyledi.

Kalem yongaları "bürade-i kalem" adıyla iki maksatla kullanılıyor

Güneşer, müzedeki kavanozda duran kalem yongalarının manasını da aktardı: "Kuran-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kaleme yemin ettiği için hattatlar kalem yongalarını israfın da haram olması sebebiyle atmazlar."

Güneşer'in anlattığına göre bürade-i kalem denilen bu yongalar ya yakılarak is mürekkebi elde edilmesinde kullanılıyor ya da bir hattat vefat ettiğinde gasledilmek üzere ısıtılan suyun ateşine atılıyor. Güneşer, yongaların küçüklüğü nedeniyle ateşe faydası olmayacak olsa da en azından israf edilmeden bu şekilde kullanılmış olduğunu sözlerine ekledi.

Mehmet Said Fenni Efendi Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 17.00 arası ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.