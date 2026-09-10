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Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

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Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi, otomobil tamirinin gecikmesi nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından savaş alanına döndü. Silahla ateş açılması üzerine taraflar arasında yaşanan arbede sırasında tüfek taşıyan bir kişi araçla ezilip darbedilirken, olayda 1 kişi tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Foto - Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

Olay, saat 03.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayisi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H.B. (19) ve G.P. (42), araç tamirinden kaynaklı yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle sanayi sitesindeki iş yerine gitti. İş yeri sahipleri İ.K. (40) ve B.Ö. (42) ile şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi İ.K.'nin, dükkanın karşısındaki araziden elinde tüfek ile gelerek ateş açması üzerine olay yerinden araçla uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra geri döndü. Şüpheliler, bindikleri SUV tipi aracı elinde tüfek bulunan İ.K.'nin üzerine sürerek şahsı aracın altına alıp ardından darp etti. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan tüm şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen iş yeri sahibi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

"Evveliyatı var, biz bunu engelliyorduk" Gerçekleşen olayın ardından, tamire verilen araçlardan birini B.H.P. ve G.P.'ye kendisinin kiraladığını belirten esnaf İbrahim Kotan, olayın bir anlık bir durum olmadığını, yaklaşık bir aydır tartışmaların devam ettiğini anlattı. Kotan, "Ben esnafım, araç alım satım ve kiralama işi yapmaktayım. Benim bir müşterime kiraladığım araç burada tamirdeydi. Araç yaklaşık 40 gün önce bir arıza yaptı. Müşterim de aracı buraya tamire getirdi. Bu arkadaşı da tanıyorum, kendisi motor işleri yapar. Benim aracı kiraladığım müşterim beyaz eşya işi yapıyor, kendi arabası arızalanınca arabasını buraya getiriyor. Bu sebeple kendisine kiralık araç verdim. O araç da arıza yaptı, arabalar bir aydır burada yatıyor. Bir tanesi şu an dükkanın içerisinde. Diğerini de ben götürdüm başka servise tamir ettirmeye. Müşterimiz bir aydır gidip geliyor, dükkan sahibine 'arabaları bitir, ben iş yapamıyorum' diyor. Ben de defalarca kendisini uyardım, dedim ki 'bak bu arabaları bitir, müşterim mağdur oluyor'. Daha önce de bir kızımızın arabası vardı, onu yaptırmaya getirdik onu da yapamadı.

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Foto - Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

Arabalar yapılmayınca İ.K. ve G.P. sıkıntı yaşamaya başladı. Ben daha önce geldiğimde burada tartıştıklarını gördüm, 'kavgaya gürültüye gerek yok. İstersen arabalarımızı alalım başka yerde yaptıralım'. G.P., 'ben arabanı yaptıracağım" dedi. Tartışmalar sürtüşmeler devam etti. Evveliyatı var, biz bunu engelliyorduk. Olay günü beni aramış olsalardı ya da haberim olsaydı ben böyle bir durum yaşanmasını engellerdim. Olay günü müşteri arıyor, arabayı teslim alması gerekiyor. Esnaf teslim edemiyor. Tartışmaya başlıyorlar. Burada silahlanmış şekilde bekliyorlar. Artık iş o dereceye geliyor ve olay kopuyor, çatışmaya giriyorlar. Sonrasında emniyet güçleri geliyor, soruşturma falan derken olay bu şekilde oluyor. Biri yaralı, biri cezaevinde, diğerlerinin tedavisi sürüyor bildiğim kadarıyla. Biz de istemezdik böyle bir olay olmasını. Şimdi burada olan olay bütün sanayiye yansıyor. İnsanlar da dolayısı ile gelip arabalarını yaptırmıyorlar. Kimse istemezdi bunun olmasını. Ben aracımı aldım yaptırıyorum şu an. Bir kaç arkadaşın daha arabası vardı, yaklaşık 20-30 tane araç vardı. Onlar da alıp götürdüler. Esnafın müşteriyi mağdur etmesinden kaynaklı, bir de genel olarak söylüyorum diploması olmayıp ustayım diye geçinen insanlar, vatandaşı mağdur ediyorlar. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Bir baskı plaka 1 ayda değişebilir mi, böyle bir şey var mı?" dedi.

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Foto - Burası Teksas değil Sakarya! Önce tüfekle ateş etti, sonra araçla ezildi

Güvenlik kamerasına yansıdı Olay anı dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, B.H.P. ve G.P. isimli şahısların dükkan önüne gelip İ.K. ve B.Ö. ile tartışmaya başlaması, tartışmanın büyümesi, İ.K.'nin dükkanın karşısındaki araziye giderek tüfek ile geri gelip ateş açması, durumu fark eden B.H.P. ve G.P. ve üçüncü şahsın araçlarına binip bölgeden uzaklaştıktan sonra geri gelip elinde tüfek olan İ.K.'ye araç ile çarparak yere savurması, ardından şahısların araç ile bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

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