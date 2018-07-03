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Pirinç suyunun cilde faydaları nelerdir?

Cilt üzerinde oluşan lekelerden ya da yıpranmalardan kurtulmak çoğu insanın isteğidir. Pirinç suyunu kullanmak da bu yöntemlerin arasında yer alan en sık kullanılan yöntemlerdendir.

03 Temmuz 2018 Salı 21:16
Pirinç suyunun cilde faydaları nelerdir?

PİRİNÇ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI:

İnsanlar düzenli olarak ciltlerini pirinç suyu ile yıkadıkları takdirde uzun vadede cildin sahip olduğu beyaz ten rengini koruyucu etkilerini kazanmış olurlar.

Ayrıca pirinç suyunun düzenli kullanılması cildin daha temiz, parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak pirinç suyu cildin dinlenmesi için de fayda vermektedir.

Çoğu kimse evde hazırladığı bakım maskelerini uygularken su yerine pirinç suyu kullanmaktadır. Bu sayede pirinç suyunun faydalarından yararlanmak mümkün olmaktadır.

Ilık su ile doldurulmuş bir küvete bir ya da iki kase pirinç suyu atıp içerisinde durmak tüm vucuda rahatlama ve yenilenme verecektir.

Pirinç suyunun bir diğer faydası da insanların ciltlerini güneşten gelecek zararlı ışınlara karşı korumaktır. Ayrıca cilt üzerinde meydana gelen siyah lekeleri ve güneş lekelerini azaltıcı etkileri bulunmaktadır.

Pirinç suyunun cilt üzerinde düzenli olarak kullanılması sivilce oluşumunu engellemede oldukça faydalı olmaktadır.

PİRİNÇ SUYUNUN KULLANIMI:

Öncelikle pirinçler içme suyuna konularak yaklaşık olarak 1 saat kadar bekletilir. Toplam vücuda yapılacaksa 2 litre kadar karışım hazırlamak yeterlidir. Karışım içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar pirinç eklenmesi yeterli olacaktır.

Ayrıca pirinç suyunun yapılıp hemen kullanılması gerekir. Çünkü bakteriler yüzünden kısa süre içerisinde bozulmaktadır. Pirinç suyuna karşı alerji olup olmadığını anlamak için önce bilek üzerinde denenmesinde fayda vardır.

Kötü bir etkisi olmadığı anlaşıldığında istenilen bölgelere sürülerek pirinç suyunun olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 21:16
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