Pirinç suyu maskesi nasıl yapılır? Cilde ve saça faydaları

Özellikle cilt lekelerine, ton farklılıklarına ve parlamalara kısa sürede etkili bir çözüm sunan pirinç suyu, uzun yıllardır Asyalılar ve Uzak Doğulular tarafından kullanılıyor olmakla beraber son zamanlarda ülkemiz dahil tüm dünyada giderek daha da bilinir ve uygulanır hale gelmiştir.

Oldukça basit, evde kolayca yapabileceğiniz pirinç suyu maskesi tarifi ile cilt tonunuz başta olmak üzere cildinize farklı açılardan iyi gelebilecek, pratik bir uygulama gerçekleştirebilirsiniz.

Pirinç suyu maskesi; cildi beyazlatıyor, cildi doğal bir peeling olarak ölü bakterilerden arındırıyor, gözenekleri küçültüyor ve yaşlanma etkilerini gideriyor.

B ve E vitaminleri açısından son derece zengin olan pirinç suyu; saçların daha gür ve sağlıklı görünmesine olanak tanıyor, bu yüzden de saç bakımında da eşsiz bir rol üstleniyor.

Bu yazımızda kısaca pirinç suyu maskesi nasıl yapılır? Pirinç suyunun cilde faydaları nelerdir? sorularını yanıtlamak ve evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pirinç suyu maskesi tariflerine yer vermek istiyoruz.

Pirinç Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt rengini en az birkaç ton açan pirinç suyu; cildi kir ve makyaj kalıntılarından arındırıyor, gözenekleri temizliyor, ciltteki koyu ve kahverengi lekelerin rengini açıyor.

Cildi bakterilerden arındıran ve ciltteki siyah nokta ve sivilce oluşumunu önleyen pirinç suyu; doğal bir tonik olarak cildi derinlemesine temizliyor.

Ciltte bulunan kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunan pirinç suyu; cildi sıkılaştırıyor ve cilde parlaklık veriyor.

Bileşenlerinde bulunan ferulik asit sayesinde cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korumanın yanı sıra muhteşem bir güneş koruyucu olarak, ciltte bulunan güneş yanıklarını tedavi ediyor.

Cildi sıkılaştıran ve cilde gerginlik kazandıran pirinç suyu maskesi; cildin Ph seviyesini dengeliyor; cildi nemlendiriyor ve cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına olanak tanıyor.

Ciltteki tahrişe ve iltihaplanmalara iyi gelen pirinç suyu; çocuklarda görülen egzamayı da tedavi edici bir vazife üstleniyor.

Özellikle hassas ya da yağlı bir cilt yapınız bulunuyorsa cildinizi siyah nokta ve sivilcelerden doğal yolla arındırmak adına cildinize düzenli olarak pirinç suyu maskesi uygulayabilir; daha genç görünen ve ışıltılı bir cilde kısa bir süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

Pirinç Suyunun Saça Faydaları Nelerdir?

Cilde sayısız faydası bulunan pirinç suyunun saça faydaları bulunmaktadır. Saça pirinç suyu sürmek saçların bakımlı olması için çok etkilidir.

Pirinç suyunda bulunan yüksek miktardaki proteinler; cilde protein yüklemesi yaparak saçların doğal olarak beslenmesini sağlıyor.

Doğal olarak saça keratin yüklemesi yapan pirinç suyu; saçların daha parlak ve canlı görünmesine aracılık ediyor.

Saç dökülmelerini engelleyen ve saç kökünü güçlendiren pirinç suyu; yeni çıkan saçların daha güçlü ve sağlam olmasına öncülük ediyor.

Birbirine dolanan saçlara sahip olan kişiler tarafından kullanıldığında saçların daha kolay bir şekilde açılmasına yardımcı olarak, saçların taranmaması sorununu da çözmüş oluyor.

Saçlarınızın cansız, hacimsiz ve kırılgan bir yapıya sahip olmasından şikayetçiyseniz; saçlarınızı pirinç suyu ile yıkayarak, hayalinizdeki gibi gür ve güçlü saçlara kısa bir süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

Pirinç Suyu Maskesi Nasıl Hazırlanır?

Doğal güzelliğin sırrı olan pirinç suyunu hazırlamak için iki çay bardağı su içerisinde bir çay bardağı pirinci en az 3 saat boyunca bekletin.

Pirinç suyunu süzün ve süzdüğünüz bu su ile cildinizi güzelce yıkayın.

En iyi sonucu almak adına pirinç suyu ile cildinizi en az 10 gün boyunca yıkayın.

NOT: Pirinç suyunda bakteri kısa bir süre içerisinde üremeye başladığı için pirinç suyunu maksimum 1 hafta boyunca buzdolabında bekleterek cildinize uygulayabilirsiniz. 1 haftadan fazla buzdolabında beklettiğiniz pirinç suyu ile cildinizi yıkamanız; cildinizde bakteri oluşumunu hızlandırabilir. Bu durumu mutlaka göz önünüzde bulundurmanızı öneriyoruz.

Pirinç Suyu Maskesi Tarifi

Bir su bardağı pirinci bir miktar su ile güzelce yıkayın. Pirinçleri yıkadıktan sonra bir tencerede 3 bardak suda kaynatın. Ocaktan aldığınız pirinçleri 15 dakika soğumaya bırakın ve 15 dakika sonra pirinçleri süzgeç yardımıyla süzün.

Elde ettiğiniz bu pirinç suyunu 1 hafta boyunca cildinizi ve saçlarınızı yıkamak için kullanabilirsiniz.

Pirinç suyu maskesini kullanırken 2 yemek kaşığı pirinç suyu ile 1 su bardağı suyu karıştırıp, bu karışım ile cildinizi ve saçlarınızı yıkamanızı öneriyoruz.

Pirinç Maskesi Tarifi

Bir avuç pirinci pirinçler toz kıvamına gelene dek öğütün. Pirinçler toz haline geldiğinde ise karışım kremsi bir kıvama gelene kadar pirinçlere bir çay bardağı sütü yavaş yavaş ilave ederek karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı tüm yüzünüze ve boynunuza sürün ve 30 dakika boyunca bekleyin. Son olarak da cildinizi bol ılık su ile iyice durulayın.

Pirinç Suyu ile Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Pirinç suyu ile saçlarınızı güçlendirmek için banyoda saçlarınızı yıkadıktan sonra pirinç suyunu saçlarınıza dökün. 10 dakika boyunca pirinç suyunu saçlarınıza masaj yaparak, yedirin. Ardından saçlarınızı bol su ile tekrar durulayın.

Saçlarınızı haftada 2-3 kez pirinç suyu ile yıkadığınız takdirde birkaç ay gibi kısa bir sürede pirinç suyunun saçınızı nasıl beslediğine şahit olabilirsiniz.

Daha hacimli, gür ve parlak saçlara sahip olmak için pirinç suyunu saç bakımında da muhakkak değerlendirmenizi öneriyoruz.

Pirinç suyu maskesi yapabileceğiniz gibi pirinç unu maskesi hakkında bilgi veren yazımızda okuyarak ayrıntılı alabilirsiniz.

Pirinç Unu Maskesi

Peeling Etkisi Gösteren Pirinç Suyu Maskesi

Özellikle yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde görülen geniş gözenek oluşumunu da azaltan pirinç suyu; doğal bir peeling olarak öncelikle gözenekleri temizliyor ardından da gözeneklerin küçülmesini sağlıyor.

Pirinç suyundan peeling olarak yararlanmak için;

Pirinç suyunu eşit miktarda su ile incelttikten sonra bu suya bandırdığınız pamuk yardımıyla cildinizi temizleyin.

20 dakika bekleyin ve yüzünüzü bol ılık su ile durulayın.

Her gece yatmadan önce cildinize pirinç suyu uyguladığınız takdirde cildinizdeki sivilce ve siyah noktalara kısa bir sürede elveda, diyebilirsiniz.

Tonik Olarak Kullanabileceğiniz Pirinç Suyu Maskesi

Cildi toksinlerden arındıran, yaşlanma lekelerini gideren ve cildin yenilenmesine katkıda bulunan kısacası tonik olarak kullanabileceğiniz bir maske hazırlamak için;

Seyrelttiğiniz pirinç suyuna bir miktar pamuk bandırın. Ardından bu pamuk ile daha önce temizlediğiniz cildinizi güzelce silin.

10 dakika bekleyin ve cildinize parmak uçlarınızla birkaç dakika masaj yapın.

Son aşamada cildinizi bol ılık suyla durulayın.