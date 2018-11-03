Pirinç plastikle eş değer!

Buğday kepeğinden, pirinç zavallı kabuğundan ayrılıyor. İşlenmiş pirinç haline geliyor. Artık bir sürü katkı maddesi de eklendikten sonra piyasaya sürülüyor. Bembeyaz pirinci görünce hayran kalıyorsunuz. Oysa karşınızda hayran kalınacak değil, uzak durulacak bir ürün var. Say ki, plastikle eşdeğer!

Rafine pirinç besin değerini kaybediyor. Pirincin kahverengi dış kabuğu çıkarılmazsa adı kahverengi pirinç olur. Yani tarlasından sofranıza gelen pirinç budur.

Eskiden pirinç ayıklardı hanımlar. Bir sürü birinç ayıklama özdeyişi de vardır, hatırlarsanız.. Şimdi pirinç ayıklayan mı var? Alıyoruz marketteki raftan, döküyoruz kaynar suyun içine. Hiç taşı var mı acaba? diye bir derdimiz yok. Neden? Çünki, işlenmiş, rafine pirinç alıyoruz. Fabrikasyon yani..

Genellikle beyaz pirinç ile karşılaştırıldığında kahverengi pirincin daha besleyici ve sağlıklı olduğu bilinmektedir.

Kahverengi Pirincin Diğer Faydaları:

Hiçbir katkı ve koruyucu madde içermez.

Gıda alerjileri ve buğday intoleransı olan kişiler için idealdir.

Gluten içermez.

Düşük tuz seviyeleri içerir böylece su tutmayı önler.

Beyinde, kişinin ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan bir kimyasal olan serotonini tetikler.

Vücutta kansere neden olan serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

Vücudun toksinlerini azaltmaya yardımcı olan yüksek potasyum içeriğine sahiptir.

Kalp hastalıkları ve meme kanseri gibi hormona bağlı kanserleri önlemeye yardımcı oldukları gösterilmiş olan “lignanlar” içermektedir.