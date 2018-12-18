Pirinç eşyalarınızı limonla parlatın

Pirinç eşyalarınız; ister avizeleriniz olsun ister mesela bir eski usul kahve değirmeni veya karyola başlığı; bütün bunları parlatmak için, temizleme suyuna birkaç limon damlası ekleyin ve bununla iyice ovuşturarak silin. Yataklarınızın pirinç başlarını, sıkılmış yarım limonla iyice ovuşturun, pırıl pırıl olacak ve içiniz rahat edecek.

Paslı eşyalar: Makas ve bıçaklardaki pas lekesini çıkarmak için en iyi çare gazdır. Pas olan yeri birkaç defa gaza batırılmış bir bezle silin. Sonra da yünlü bir kumaş parçasıyla kurulayın.

Kahve dökülürse: Üzerinize veya halıya kahve dökülürse, lekeyi soğuk suyla ıslattıktan sonra hemen birkaç damla gliserin ile çitileyin.

Muşambaya salça damlarsa: Mutfağınızda yere veya masanıza serili muşambaların üzerine salça damladıysa, çok kolay yöntemle bu lekeden kurtulabilirsiniz. Bir miktar asetonu bir bezin üzerine döküp, muşambalarınızı bununla silin, lekenin yok olduğunu göreceksiniz.

Kararmayan çelik: Eğer değerli çelik eşyalarınızın zamanla mat bir görünüm aldığından yakınıyorsanız, saf alkole batırılmış bir pamukla silerek, eski parlaklığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Alkolün içilmesi haramdır. Fakat ondan sair işlerde faydalanmak mübahtır.

Eskinin “tahta kurusu” haşeresine karşı tedbir olarak geliştirilen pirinç yatak başlıkları son zamanlarda tekrar moda oldu.

Pirinç ve demir yatak başlıkları Batı’dan ülkemize Osmanlı devrinde girmişti. Aslı İngiliz.. İlk yapıldıkları tarih 1840’lara kadar uzanır. Bu dönemdeki yataklar elle demir dövülerek yapılırmış. Sanayi Devrimi’nin ardından daha çok sayıda imal edilmeye başlanmış. 1880’lerde neredeyse her İngiliz evinde bu tür yataklardan iki veya üç adet bulunuyormuş. Ardından modası bize kadar ulaşmış. Önce İstanbul, Beyrut, Mısır ekâbiri kullanmaya başlamış. Ardından Anadolu. 1860-1930 yılları arasında yaşamış olsaydınız, kimbilir belki sizin evinizde de bu tarz bir yatak olurdu.

Pirinç yatak sadece İngiltere’de değil, Afrika, Hindistan gibi uzakta olan ve Britanya imparatorluğu’na ait her kolonide bulunmaktaydı. Yataklar İngiltere’de üretilip gemilerle uzak kolonilere götürülüyordu. Olayın komik yanı, bu yataklar güzellikleri ve görkemleri için değil, pratik sebeplerden dolayı satın alınıyorlardı. İngiltere ve Avrupa, yüzyıllarca tahta kurularından çok çekti. Bu böcekler hastalık taşıyor ve bulaştırıyorlardı. Böcekler tahta yataklarda yaşadıkları için pirinç yataklar daha sağlıklı olarak kabul edildi.

Demirden yapılan daha basit yataklar ise pirinç çubuklarla süslendi.

Tahta kurusunun kökü kurudu

Tahta kurusu kanla beslenen iğrenç kokulu bir parazitti. Ona bazı yerlerde tahta biti de denirdi. 1960’lara kadar yaygın olan bu parazit artık pek görülmüyor