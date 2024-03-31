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Siyaset Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu
Siyaset

Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

Yeniakit Publisher
2024-03-31 20:28:00 - 2024-03-31 20:34:37
Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

Giresun’un Piraziz ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı 10 yıllık dönemde ilçeyi ‘köy’ görüntüsünden çıkaramayan CHP’li Hüseyin Görgülüoğlu, rakibi Esat Ayyıldız’a 1586 oy farkıyla resmi olmayan sonuçlara göre kaybetti.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı Ak Parti Adayı Esat Ayyıldız 3431 oy alırken; CHP Adayı Hüseyin Görgülüoğlu 1845 oyda kaldı.

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