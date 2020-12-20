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Kadın - Aile Pırasalı peynirli tava böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pırasalı peynirli tava böreği nasıl yapılır?

Pırasalı börek tarifi | Kolay bir tarif arayanların ilk tercihi tava böreği oluyor. Pırasa ve peynirle hazırlayabileceğiniz tava böreği hem leziz hem de son derece pratik. Peki, pırasalı tava böreği nasıl yapılır? | Peynirli pırasalı börek tarifi | Pırasalı börek gereken malzemeler | Tam ölçülü pırasalı tava böreği

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:14:00 -
Pırasalı peynirli tava böreği nasıl yapılır?

Kolay börek tarifi | Kahvaltıya, çayın yanına hatta akşam yemeğine kolay bir börek tarifi arıyorsanız; pırasalı tava böreğini hazırlayabilirsiniz. Peki, pırasalı börek için hangi malzemeler gerekli?

Pırasalı peynirli tava böreği tarifi

Malzemeler:

  • 2 sap pırasa
  • 1,5 çay bardağı peynir
  • 3 adet yufka
  • Tuz
  • Karabiber

Sos için:

  • 1 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Pırasalı peynirli tava böreği nasıl yapılır?

Öncelikle pırasaları küçük küçük doğrayıp az yağda soteleyin.

Pırasanın içerisine peynir, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Bir kasede sos malzemelerini karıştırın.

Bir tavaya yufkalardan birini yanlardan sarkacak şekilde serin.

Bir adet yufkayı elinizle parçalayın.

Tavanını içerisine yerleştirin ve sosun yarısını dökün.

İç harcı tavaya yerleştirin.

Pırasanın üzerine kalan diğer yufkayı parçalayarak yerleştirin. Sosun kalanını boşaltın.

Dışta kalan yufkayı kapatın.

Böreğin iki tarafını da çevirerek pişirin.

Böreği ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun.

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