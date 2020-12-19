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Kadın - Aile Pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı yumurta tarifi
Kadın - Aile

Pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı yumurta tarifi

Farklı omlet tarifleri | Hafta sonu kahvaltı sofranız için farklı bir omlet tarifi arıyorsanız; pırasalı omleti denemeniz de yarar var. Hem besleyici hem de sağlıklı bu tarifi tüm aileniz sevecek. Peki, pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı omlet olur mu? | Yumurtalı pırasa tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:52:00 -
Pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı yumurta tarifi

Pırasa sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Yemeklere, böreklere çok yakışan pırasa ile dillere destan bir omlet hazırlayabilirsiniz. Sebze yemekten kaçınana çocuklarınız bile bu tarifi sevecek.

Pırasalı yumurta tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2 sap pırasa
  • 1 adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Zeytinyağı

Pırasalı omlet nasıl yapılır?

İşe soğan ve pırasaları doğrayarak başlayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve soğanları soteleyin.

Soğanların ardından tavaya pırasayı ilave edin.

Baharatları ekleyip son olarak yumurtaları kırın.

Omletinizi taze yeşillikler ve peynirle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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