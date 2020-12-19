Pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı yumurta tarifi
Farklı omlet tarifleri | Hafta sonu kahvaltı sofranız için farklı bir omlet tarifi arıyorsanız; pırasalı omleti denemeniz de yarar var. Hem besleyici hem de sağlıklı bu tarifi tüm aileniz sevecek. Peki, pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı omlet olur mu? | Yumurtalı pırasa tarifi
Pırasa sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Yemeklere, böreklere çok yakışan pırasa ile dillere destan bir omlet hazırlayabilirsiniz. Sebze yemekten kaçınana çocuklarınız bile bu tarifi sevecek.
Pırasalı yumurta tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 sap pırasa
- 1 adet soğan
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Zeytinyağı
Pırasalı omlet nasıl yapılır?
İşe soğan ve pırasaları doğrayarak başlayın.
Tavaya zeytinyağını alın ve soğanları soteleyin.
Soğanların ardından tavaya pırasayı ilave edin.
Baharatları ekleyip son olarak yumurtaları kırın.
Omletinizi taze yeşillikler ve peynirle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.