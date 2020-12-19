Pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı yumurta tarifi

Farklı omlet tarifleri | Hafta sonu kahvaltı sofranız için farklı bir omlet tarifi arıyorsanız; pırasalı omleti denemeniz de yarar var. Hem besleyici hem de sağlıklı bu tarifi tüm aileniz sevecek. Peki, pırasalı omlet nasıl yapılır? | Pırasalı omlet olur mu? | Yumurtalı pırasa tarifi