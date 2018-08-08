Pırasalı köfte tarifi
Pırasa sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak hem lezzetli hem pratik bir yemek yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:17
MALZEMELER:
300 gram kıyma (tercihen yağlı)
1 adet pırasa
2 dilim bayat ekmek
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
YAPILIŞI:
Pırasaları soyun ve yıkayın.
Daha sonra hepsini ince ince dilimleyin ve az yağlı tavanın içinde yumuşamaları için soteleyin.
Bayat ekmekleri suyun içine koyun ve ıslatın.
Derin bir kabın içine tüm malzemeleri ekleyerek elinizle yoğurun.
Köfte hamurundan parçalar alarak yuvarlak şekiller verin ve bol yağda kızartın.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ