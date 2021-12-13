Pırasa çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Pırasa, iyi bir diyet lifi, B6 vitamini, demir ve magnezyum kaynağıdır. Ayrıca A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra çok iyi bir folat kaynağıdır

Pırasa çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

2adetpırasa

2adetorta boy patates

4dişsarımsak

2adet küçük boysoğan

5su bardağısebze suyu

1adetdefne yaprağı

2dalmaydanoz sapı

3adettane karabiber

1yemek kaşığıbeyaz sirke

1yemek kaşığısıvı yağ

1yemek kaşığıtereyağ

1tatlı kaşığıtuz

Yapılışı

Pırasanın beyaz kısmını iri iri silindir şeklinde doğrayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sıvıyağı kızdırıp soğan ve pırasaları sotelemeye başlayın. 3-4 dakika soteledikten sonra tereyağını, incecik kıyılmış sarımsakları ekleyin ve 2-3 dakika daha soteleyin. Ufak ufak küp küp kestiğiniz patatesleri ekleyin ve 2-3 dakika hep birlikte soteleyin. Sirkeyi ekleyin ve hızlıca 1-2 tur daha çevirin. Sebze suyunu ekleyin, tülbetten küçük bir baharat kesesi yapıp ve defne yaprağı, maydanoz sapları ve kırdığınız tane karabiberleri tülbente koyup çorbanın içine atın. Çorba kaynamaya başlayınca altını iyice kısın ve tıngırdamaya bırakın. Patatesler ve pırasalar piştiğinde, ki bu 20-30 dakika alacaktır, baharat kesenizi çıkarıp, tuzu ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.Bu işlemi tamamen pürüzsüz olana kadar da yapabilirsiniz veya hafif pütürlü de bırakabilirsiniz.