Pırasa çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Pırasa kemik sağlığına iyi gelen kış sebzeleri arasında yer alıyor.
Pırasa, iyi bir diyet lifi, B6 vitamini, demir ve magnezyum kaynağıdır. Ayrıca A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra çok iyi bir folat kaynağıdır
Pırasa çorbası tarifi, nasıl yapılır?
Malzemeler
- 2adetpırasa
- 2adetorta boy patates
- 4dişsarımsak
- 2adet küçük boysoğan
- 5su bardağısebze suyu
- 1adetdefne yaprağı
- 2dalmaydanoz sapı
- 3adettane karabiber
- 1yemek kaşığıbeyaz sirke
- 1yemek kaşığısıvı yağ
- 1yemek kaşığıtereyağ
- 1tatlı kaşığıtuz
Yapılışı
Pırasanın beyaz kısmını iri iri silindir şeklinde doğrayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sıvıyağı kızdırıp soğan ve pırasaları sotelemeye başlayın. 3-4 dakika soteledikten sonra tereyağını, incecik kıyılmış sarımsakları ekleyin ve 2-3 dakika daha soteleyin. Ufak ufak küp küp kestiğiniz patatesleri ekleyin ve 2-3 dakika hep birlikte soteleyin. Sirkeyi ekleyin ve hızlıca 1-2 tur daha çevirin. Sebze suyunu ekleyin, tülbetten küçük bir baharat kesesi yapıp ve defne yaprağı, maydanoz sapları ve kırdığınız tane karabiberleri tülbente koyup çorbanın içine atın. Çorba kaynamaya başlayınca altını iyice kısın ve tıngırdamaya bırakın. Patatesler ve pırasalar piştiğinde, ki bu 20-30 dakika alacaktır, baharat kesenizi çıkarıp, tuzu ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.Bu işlemi tamamen pürüzsüz olana kadar da yapabilirsiniz veya hafif pütürlü de bırakabilirsiniz.