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Gündem

"Pinokyo Rahmi" yalandan şikayet etti

Türk basınında “yalan haber” denilince akla gelen ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan, tuhaf bir biçimde bu defa “yalan”dan şikayet etti. Ancak yine çuvallamaktan kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:08:00 -
"Pinokyo Rahmi" yalandan şikayet etti

Türk basınında “yalan haber” denilince akla gelen ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan, tuhaf bir biçimde bu defa “yalan”dan şikayet etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ın kadınlara seçilme hakkının aslında ne zaman verildiğiyle ilgili çıkışını mecraından saptırarak “Bir milletvekilinin bu kadar bilgisiz olması mümkün mü? Türkiye'de kadınlara 1930'da seçme hakkını, 1934'te de seçilme hakkını Atatürk'ün verdiğini Google'a baksa öğrenirdi” sözleriyle aklınca eleştiren Turan, “Bir yalan dünyasında gibiyiz” diyerek adeta kendi kalesine gol attı. Sosyal medya kullanıcıları, son olarak “Külliye’ye giden CHP’li” yalanı ile gündeme gelen Turan’a kirli geçmişini hatırlatıp “Sen oradan buradan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına tamamen uydurma cümleler yazan zat değil misin Rahmi Bey? Türk basın tarihinin en büyük asparagaslarından biri olan ‘sakallı bebek’ haberine(!) imza atan birinin ‘yalan’dan şikayet etmesi hakikaten ilginç” tepkisini gösterdi.

"Başörtülü 5 hanımın Meclis'e girmesiyle tüm kadınların seçilme hakkı gerçekleşmiştir"

Bilindiği gibi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa'da bir sergide sarf ettiği “Kadınlar yıllar sonra seçilme hakkını partimiz ve Cumhurbaşkanımız sayesinde elde etti” sözünün bazı yayın kuruluşlarınca maksatlı olarak saptırıldığını ifade ederek “2013'te bizim hükümetimizde başı örtülü 5 hanımın Meclis çatısı altına milletvekili olarak girmesiyle tüm kadınların seçilme hakkının kullanılması gerçekleşmiş, toplumun tüm kesimlerinde kadının önü açılmıştır. Biz bu çatı altında, 'Burası devlete meydan okunacak yer değildir, lütfen bu hanıma haddini bildiriniz'e üzüntü ile şahit olurken kadının seçilme hakkı neredeydi? 2013'te bizim hükümetimizde başı örtülü 5 hanımın Meclis çatısı altına milletvekili olarak girmesiyle tüm kadınların seçilme hakkının kullanılması gerçekleşmiş, toplumun tüm kesimlerinde kadının önü açılmıştır. Kadına her zaman destek veren açık, kapalı gibi geçmişin çirkin ayrıştırmalarından uzak, kadına toplumda değer ve statü veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve teşkilatlarımızın çabalarını doğru anlatmak bizim asli görevlerimizdendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da biz kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullandırmayanların, 42 milyon kadına bir özür borcu olduğunu düşünüyorum" demişti.

 

 

 

 

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Yorumlar

pinokyo sevimlidir yine de, bunlar yalanci seytan

omurleri yalanla kirlenmistir
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