Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına tam destek

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı,aday olmamasına rağmen partisinin adayı kazanması için seçim çalışmalarına destek veriyor.

Birecik ilçesi Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı ve beraberindeki vatandaşlarla AK Parti İlçe binasına kadar yürüyerek, Ak Parti Birecik Adayı Mahmut Mirkelam’a destek verdi.

Ak Parti Birecik Adayı Mahmut Mirkelam’a destek vermek için yürüyüş yaptığınıbelirten Pınarbaşı, "Hepinizden Allah razı olsun. Bu millet çok cesur millet. Hani bir şey insanların içinde böyle fıkır fıkır kaynar, bir şeyin bir an önce olup da bu güzelim cesaretini bu güzelim varlığını göstermek ister, işte biz öyle bir milletiz. Arkadaşlar bizler böyle bir zihniyetin insanlarıyız. Birecik hepimizin Birecik sizlerin köylüsü ile kentlisiyle hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin asli görevidir" diye konuştu.