Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar kimdir? Büyük Atadede çetesi kimdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı çalışmalarda hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşumu tespit etti. Hürriyet'in haberine göre oluşumun, “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Atadede çetesi kim?

Aralarında hâkim, savcı, avukat, işinsanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun tepesinde ise sahte MİT kimliği kullanan ‘Pınar Taşçı’ kod isimli Salice Fedakâr olduğu belirlendi. MİT’in çalışmasının ardından Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, gizli oluşumun üyeleri takibe alındı.

Atadede çetesi nerede kuruldu?

Teknik ve fiziki takibin ardından kendilerine “Atadedeler” ismini veren örgüt ortaya çıkarıldı. Elazığ’da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

Salice Fedakar yakalandı mı?

Salice Fedakâr ile FETÖ’den ihraç eski üsteğmen Ali Eşki, Samsun’da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Fedakâr ve Eşki tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resmi olarak başka biriyle evli olan Fedakâr’ın hamile olduğu da ortaya çıktı.

Büyük Atadede kim?

En tepede “Büyük Atadede”nin bulunduğu ve “Derin devletin ticari istihbarat ayağını yürütüyoruz” diyen “gizli oluşuma” üye olan 370 kişinin ismine de ulaşıldı. Bu kişilerden çoğu kendilerinin de mağdur edildiğini belirterek, emniyette mağdur sıfatıyla ifade verdi. “Büyük Atadede” diye birisinin olmadığı “hayali” bir kişilik oluşturulduğu, üyeler arası oluşturulan “WhatsApp grubunda Büyük Atadede olarak kayıtlı telefon hattının Salice Fedakâr tarafından kullanıldığı, Fedakâr’ın, gruba “Büyük Atadede” adına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Büyük Atadede çete üyeleri kimler?

Mağdurlar ifadelerinde, “Oluşumun başındaki kişiyi MİT’çi biliyorduk, hâkim ve savcıları orada görünce devlet adına hareket ediyorlar diye oluşuma üye olduk” dedikleri belirlendi. Örgüt içinde aktif görev alan, toplantılara katılıp, yeni üyelerle tanışan o dönem İzmir’de görevli bir ağır ceza mahkemesi başkanı hâkimi ve 2 Cumhuriyet savcısı da belirlendi. Hâkimin Ankara’da, savcıların ise Amasya ve Kilis’te görev yaptıkları, bu isimlerle ilgili dosyanın soruşturma izni için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildiği öğrenildi.

Büyük Atadede çeteye nasıl üye olunur?

Örgüte üye olandan 10 bin lira alındığı, örgütten çıkmak isteyenlerin ise “konuşmamak kaydıyla” yine 10 bin lira ödeme yaparak ayrılabildiği kaydedildi. Şu ana kadar 5 milyon liranın üzerinde para topladıkları belirlenen şüphelilerin bankalar üzerinden yaptıkları para transferleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Şüphelilerin hesap hareketleri üzerinden yapılacak incelemenin ardından “vurgunun” boyutunun ortaya çıkacağı bildirildi.