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Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek final

- Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, son 16 tur ilk maçında Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann:- "Gücümüz doğrultusunda kupada nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz"

05 Mart 2019 Salı 11:14
Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek final


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında yarın daha önce 4 maçta da mağlup ettiği Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Gücümüz doğrultusunda kupada nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bauermann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başında ilk sahaya çıktığı Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldıkları galibiyetin FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda oynayacakları Ventspils maçından önce takıma öz güven kazandırdığını söyledi.

Ventspils'in zorlu bir ekip olduğunu belirten Bauermann, "Letonya takımlarına karşı oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Onların da kendilerine göre bir sistemleri var, dışarıdan şut atabilen hem kısa hem uzun oyuncuları var. Orada bizi kolay bir maç beklemiyor." diye konuştu.

Bauermann, organizasyonda iyi takımların yoluna devam ettiğini hatırlatarak, "Gücümüz doğrultusunda kupada nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz. Kupada çok iyi takımlar kaldı. Öncelikle bu turu geçelim ki diğer turda neler yapabileceğimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.


- "Bizi iyi günler bekliyor"


Galatasaray karşısında oyuncularının gösterdiği mücadelenin çok önemli olduğunu aktaran Bauermann, şunları kaydetti:

"Takım, yapmayı düşündüğümüz değişikliklere iyi reaksiyon gösterdi. Önemli olan bizim bunun devamını sezon boyunca aynı şekilde devam ettirmemiz. Oyuncularımın bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Galatasaray karşısında her şeyi doğru yapmamış olabiliriz ama hiçbir zaman mücadeleden ve kavgadan geri adım atmadık. Hatalarımız oldu, istediklerimizi yüzde yüz sahaya koyamadık ama bence en önemli şey sahadaki o mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Bu bizim için çok iyi bir sinyal. Böyle mücadele etmeye devam edersek bizi iyi günler bekliyor."


- İlk maç yarın


Organizasyonda I Grubu'nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, son 16 turu ilk maçında yarın Letonya'nın Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde TSİ 20.00'de Ventspils'e konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip rakibiyle rövanş maçını ise 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.


- Avrupa'da 204. randevu


Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 203 karşılaşmada 104 galibiyet, 98 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 51 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 833 sayı gördü.


- Ventspils'e mağlubiyeti yok


Bu sene mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda altıncı sırada yer alan ve FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Ventspils'le daha önce 4 kez karşılaşan Pınar Karşıyaka, tüm maçlarda rakibini mağlup etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2012-2013'te EuroChallenge Kupası'nda, 2013-2014'te de ULEB Avrupa Kupası'nda ikişer kez karşılaştığı rakibini yendi.

Pınar Karşıyaka, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde İtalya'dan Dinamo Sassari ile Hollanda temsilcisi ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:14
  1. Basketbol
  2. Dirk Bauermann
  3. FIBA Avrupa Kupası
  4. son 16 turu

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