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Pınar Karşıyaka zorlu rövanşa çıkıyor

- Yeşil-kırmızılı basketbol takımı, Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 19 sayı farkla mağlup olduğu Dinamo Sassari ile yarın İtalya'da karşılaşacak

26 Mart 2019 Salı 08:59
Pınar Karşıyaka zorlu rövanşa çıkıyor


İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye konuk olacak.

Geçen hafta İzmir'de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş maçında yarın TSİ 22.30'da Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Adını yarı finale yazdırmak için rakibini 20 sayı farkla mağlup etmesi gereken yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşma için dün İtalya'ya gitti. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Chris Evans İtalya'ya götürülmedi


- Avrupa'da 207. randevu


Yarın Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 206 karşılaşmada 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 265 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 63 sayı gördü.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:59
  1. Basketbol
  2. Dinamo Sassari
  3. FIBA Avrupa Kupası
  4. Pınar Karşıyaka

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