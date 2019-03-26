Pınar Karşıyaka zorlu rövanşa çıkıyor
- Yeşil-kırmızılı basketbol takımı, Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 19 sayı farkla mağlup olduğu Dinamo Sassari ile yarın İtalya'da karşılaşacak26 Mart 2019 Salı 08:59
İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye konuk olacak.
Geçen hafta İzmir'de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş maçında yarın TSİ 22.30'da Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Adını yarı finale yazdırmak için rakibini 20 sayı farkla mağlup etmesi gereken yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşma için dün İtalya'ya gitti. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Chris Evans İtalya'ya götürülmedi
- Avrupa'da 207. randevu
Yarın Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 206 karşılaşmada 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu maçlarda 16 bin 265 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 63 sayı gördü.
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