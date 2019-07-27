Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon İtalya'da Virtus Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Taylor'ın, Virtus Bologna'da 30 lig maçında 11,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 4,8 asist ortalamaları yakalarken, şampiyonluğa ulaştıkları FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 20 maçta 10,5 sayı, 3,2 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği kaydedildi.

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