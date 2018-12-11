0553 313 94 23

Pınar Karşıyaka, ikinci tura Macaristan'da başlayacak

- Yeşil-kırmızılı ekip, Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'nda yarın Macar ekibi Szolnoki Olaj'a konuk olacak

11 Aralık 2018 Salı 09:02
Pınar Karşıyaka, ikinci tura Macaristan'da başlayacak


İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'nun ilk maçında yarın Macaristan'da Szolnoki Olaj'la karşılaşacak.

Almanya'dan s.Oliver Würzburg, Macaristan'dan Szolnoki Olaj ve Kosova'dan Z Mobile Priştine ile I Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, ilk 2'ye kalma mücadelesi verecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Macaristan'ın Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu'nda Szolnoki Olaj ile karşı karşıya gelecek.

İlk turda H Grubu'nu 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazandı.


- Avrupa'da 198. randevu


Avrupa kupalarında 198. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 197 karşılaşmada 101 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 bin 512 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 301 sayı gördü.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:02
  1. Basketbol
  2. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Szolnoki Olaj

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz altın toprakla buluştu, işletmelerin yüzü güldü! Kar keyfi bereketiyle geldi
    1. Beyaz altın toprakla buluştu,..
    2. Endonezya’da "Tuk Tuk" şoförleri..
    3. Sancaktepe'den İstanbul Havalimanına..
    4. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    5. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    6. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon..
    7. Bahçelievler'den İstanbul havalimanına..
    8. Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    9. Milli tekvandocular Çin'de tatamiye..
    10. 6 konfederasyonun en iyi futbol..
    11. 2019, mali disiplin ve tasarruf yılı..
    12. Döviz kurları
    13. Banvit, MHP Riesen'e konuk olacak
    14. Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki..
    15. Göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi..
    16. Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal
    17. Sağlam temelli büyüme
    18. FARC’ın silahları parke taşı oldu
    19. Başakşehir'den İstanbul havalimanına..
    20. Edirne'de 20 göçmen yakalandı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!