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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara mı kalkıştı? Açıklama geldi

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) babası Selim Avcı'nın ilaçla intihar girişimde bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:50:00 -
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın babası intihara mı kalkıştı? Açıklama geldi

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32) babası Selim Avcı'nın ilaçla intihar girişimde bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yaşayan babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır" dedi.

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