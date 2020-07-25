Pınar Gültekin'i vahşice katleden cani CHP yandaşı çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i bağ evinde öldürerek cesedini yakan cani Cemal Metin Avcı’nın CHP yandaşı olduğunu gösteren bir paylaşım yaptığı öğrenildi.

Mahkeme tarafından "Canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanan Avcı'nın sosyal medya hesaplarından çok sayıda CHP'yi öven paylaşımlarda bulunduğu görüldü. İmam Hatip Liselerine karşı olduğu belirlenen caninin, laikçi eğitimin resmedildiği bir fotoğraf ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtülü öğrenciler ile çektirdiği bir fotoğrafı alt alta getirerek, "Nereden nereye" notunu düşen ve başörtüsü düşmanlığı yapan CHP’li Tuncay Özkan’ın paylaşımını kendi hesabından paylaştığı tespit edildi.