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Medya Pınar Altuğ'a bunu sordular: Ayağınızdaki köpek derisi mi?
Medya

Pınar Altuğ'a bunu sordular: Ayağınızdaki köpek derisi mi?

Yeniakit Publisher
2024-05-24 01:38:00 - 2024-05-24 01:40:27
Pınar Altuğ'a bunu sordular: Ayağınızdaki köpek derisi mi?

X Pet isimli firmasıyla mama lobisinden nemalanan Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ, kızıyla ilk defa görüntülendi. Başıboş köpek sorunuyla mücadele için hazırlanan yasa tasarısını, "Bu karar insanca olamaz" diye hedef alan Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatı dikkat çekti.

Toplumun sesine kulak veren AK Parti iktidarı, başıboş köpek sorununu çözmeye hazırlanıyor.

4 bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan yasa tasarısında 1 ay içinde sahiplenilmeyen hayvanların Avrupa'daki gibi "uyutulması" formülü üzerinde çalışıyor.

Mama lobisi ayağa kalktı!

Eşi X Pet isimli firmasıyla mama lobisinden nemalanan Pınar Altuğ, yasa tasarısını "Bu karar insanca olamaz" sözleriyle hedef aldı.

Altuğ, bu akşam kızıyla görüntülendi. Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatı gündem oldu. Pınar Altuğ ile kızının giydiği ayakkabıların çiftinin 20 bin TL olduğu iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya kullanıcıları, Pınar Altuğ'a, "Ayağınızdaki köpek derisi mi?" diye sordu.

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