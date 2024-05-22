Pınar Altuğ başıboş köpeklerle ilgili yapılacak düzenlemeden rahatsız oldu! Eşi Yağmur Atacan'ın işi olay oldu

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Özellikle sokaklarda rahatça oynayamayan çocukları hedef alan başıboş köpeklerle ilgili AK Parti cephesinde bir çalışma yapıldı.

Sona gelinen kanun teklifinde her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler ise uyutulacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

Onlarca insanı öldüren köpeklerle ilgili 'Bu karar insanca olamaz' dedi

Kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifine ise bazı kesimler tarafından tepkiler geldi.

Mama lobisi olarak nitelendirilen ve başıboş köpekler üzerinden haksız kazanç sağlayanların yanı sıra o tepkilerden birini de ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ gösterdi.

Eşi Yağmur Atacan, mama ve hayvan ürünleri satıyor

Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Böyle bir karar insanca olamaz, düşünmek dahi istemiyorum. Hiçbir günahı olmayan canlıların ölümüne karar vermek! Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ'un paylaşımı sonrası ise akıllara, eşi Yağmur Atacan'ın yıllar önce pet-shop işine girmesi hatırlandı.

Bilindiği üzere Yağmur Atacan, X Pet isimli firmasıyla hayvanlar için gıda ve çeşitli ürünler satıyor.

Kaynak: Ensonhaber